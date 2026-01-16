León vs Tigres se miden en la Jornada 3 de la Liga MX Femenil. Revisa cuándo y dónde ver el partido del Clausura 2026.
- Partido: León vs Tigres
- Fase: Jornada 3 Liga MX Femenil
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 16 de enero de 2026
- Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio León
- Transmisión: FOX One y Tubi
León vs Tigres: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX Femenil?
Este viernes 16 de enero de 2026 inicia la Jornada 3 de la Liga MX Femenil con cinco partidos, en el que destaca el León vs Tigres.
León vs Tigres: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX Femenil?
El partido León vs Tigres iniciará a las 21:06 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de FOX One y Tubi.
¿Cómo les fue a León y Tigres en la Jornada 3 de la Liga MX Femenil?
León perdió en la Jornada 2 de la Liga MX Femenil por la mínima diferencia ante FC Juárez, por lo que buscarán regresar a la senda del triunfo contra Tigres.
Por su parte, Tigres viene de golear a Necaxa 1-4 en la cancha de los Rayos, por lo que intentarán ganar su segundo juego consecutivo ante La Fiera.
Consulta la tabla general tras la Jornada 2.
Así se jugará la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil
Estas son las fechas y horarios de los partidos de la Jornada 3 de la Liga MX Femenil:
Viernes 16 de enero de 2026
- Cruz Azul vs Pachuca | 15:45 horas
- Pumas vs Mazatlán | 18 horas
- Atlas vs Tijuana | 19 horas
- FC Juárez vs Atlético de San Luis | 19 horas
- León vs Tigres | 21:06 horas
Sábado 17 de enero
- Puebla vs Toluca | 11 horas
- América vs Necaxa | 17 horas
- Querétaro vs Rayadas | 19:06 horas
Domingo 18 de enero
- Chivas vs Santos Laguna | 11 horas