León vs Tigres se miden en la Jornada 3 de la Liga MX Femenil. Revisa cuándo y dónde ver el partido del Clausura 2026.

  • Partido: León vs Tigres
  • Fase: Jornada 3 Liga MX Femenil
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Viernes 16 de enero de 2026
  • Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio León
  • Transmisión: FOX One y Tubi

León vs Tigres: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX Femenil?

Este viernes 16 de enero de 2026 inicia la Jornada 3 de la Liga MX Femenil con cinco partidos, en el que destaca el León vs Tigres.

León vs Tigres: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX Femenil?

El partido León vs Tigres iniciará a las 21:06 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de FOX One y Tubi.

  • Partido: León vs Tigres
  • Fase: Jornada 3 Liga MX Femenil
  • Torneo: Clausura 2026
  • Fecha: Viernes 16 de enero de 2026
  • Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio León
  • Transmisión: FOX One y Tubi

¿Cómo les fue a León y Tigres en la Jornada 3 de la Liga MX Femenil?

León perdió en la Jornada 2 de la Liga MX Femenil por la mínima diferencia ante FC Juárez, por lo que buscarán regresar a la senda del triunfo contra Tigres.

Por su parte, Tigres viene de golear a Necaxa 1-4 en la cancha de los Rayos, por lo que intentarán ganar su segundo juego consecutivo ante La Fiera.

Consulta la tabla general tras la Jornada 2.

Así se jugará la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

Estas son las fechas y horarios de los partidos de la Jornada 3 de la Liga MX Femenil:

Viernes 16 de enero de 2026

  • Cruz Azul vs Pachuca | 15:45 horas
  • Pumas vs Mazatlán | 18 horas
  • Atlas vs Tijuana | 19 horas
  • FC Juárez vs Atlético de San Luis | 19 horas
  • León vs Tigres | 21:06 horas

Sábado 17 de enero

  • Puebla vs Toluca | 11 horas
  • América vs Necaxa | 17 horas
  • Querétaro vs Rayadas | 19:06 horas

Domingo 18 de enero

  • Chivas vs Santos Laguna | 11 horas