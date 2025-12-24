Guido Pizarro es un exjugador profesional argentino conocido por su trayectoria como mediocampista defensivo con Tigres UANL en México y por su reciente nombramiento como director técnico de ese mismo club.

¿Quién es Guido Pizarro?

Guido Hernán Pizarro Demestri es un exfutbolista profesional argentino y actual director técnico. Como jugador fue figura emblemática del Club Tigres UANL en la Liga MX, donde construyó gran parte de su carrera y se consolidó como uno de los referentes del equipo.

En marzo de 2025, Guido Pizarro anunció su retiro como jugador y fue nombrado como director técnico del mismo club.

¿Qué edad tiene Guido Pizarro?

Guido Pizarro nació el 26 de febrero de 1990 en Buenos Aires, Argentina, por lo que actualmente tiene 35 años.

¿Guido Pizarro tiene esposa?

Sí, Guido Pizarro está casado con Alejandra Cejas, con quien ya lleva varios años a su lado.

¿Qué signo zodiacal es Guido Pizarro?

Al haber nacido el 26 de febrero, Pizarro es Piscis, el cual es reconocido por su empatía, intuición y creatividad.

¿Guido Pizarro tiene hijos?

Sí, junto a su esposa Guido Pizarro tiene dos hijos; una niña y un niño.

¿Qué estudió Guido Pizarro?

Guido Pizarro ha dedicado su vida al fútbol, pues completó un Máster en Dirección Deportiva en la Universidad de Barcelona y cuenta con la Licencia Pro de entrenador emitida por la Federación Mexicana de Fútbol.

¿En qué ha trabajado Guido Pizarro?

Como futbolista tuvo su debut profesional en el 2009 con el Club Atlético Lanús en Argentina. Posteriormente se unió al Tigres UANL donde jugó en dos etapas: 2013-2017 y 2018-2025, siendo una pieza fundamental del plantel.

En la temporada del 2017-2018 jugó en el Sevilla FC de España. Asimismo, ganó múltiples títulos con Tigres, incluyendo ligas MX, Concacaf Champions League y Campeón de Campeones, consolidándose como uno de los mediocampistas más respetados de la liga.

En marzo de 2025, tras más de 15 años de carrera como jugador, Pizarro se retiró y fue nombrado entrenador de Tigres UANL.