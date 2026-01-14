Mazatlán vs Rayados se enfrentan en la Jornada 3 del Clausura 2026 de Liga MX. Conoce el día y hora para ver el partido en Canal
- Partido: Mazatlán vs Rayados
- Fase: Jornada 3 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 16 de enero de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio El Encanto
- Transmisión: Canal 7 y FOX One
Mazatlán vs Rayados: Día para ver el inicio de la Jornada 3 de Liga MX
El viernes 16 enero de 2026 juegan Mazatlán vs Rayados en la cancha del Estadio El Encanto, como parte de la Jornada 3 de Liga MX.
Mazatlán vs Rayados: Hora para ver el inicio de la Jornada 3 de Liga MX
El partido Mazatlán vs Rayados inicia a las 21 horas, tiempo del centro de México.
Mazatlán vs Rayados: Canal para ver el inicio de la Jornada 3 de Liga MX
El Canal 7 y FOX One transmitirán el partido Mazatlán vs Rayados.
¿Cómo llegan Mazatlán y Rayados a la Jornada 3 de la Liga MX?
Mazatlán empezó con dos derrotas la que será su temporada del adiós en la Liga MX, así que sumar un punto ante Rayados sería ganancia para los Cañoneros.
Rayados, por su parte, se recuperó del descalabro con Toluca en la Jornada 1, ganando en la cancha de Necaxa con marcador de 2-0 para lograr sus primeros tres puntos en el Clausura 2026.
Así se jugará la Jornada 3 de Liga MX:
Viernes 16 de enero de 2026
- Mazatlán vs Rayados
Sábado 17 de enero
- Necaxa vs Atlas
- Chivas vs Querétaro
- Tigres vs Toluca
- Cruz Azul vs Puebla
- Tijuana vs San Luis
Domingo 18 de enero
- Pumas vs León
- Santos vs FC Juárez
- Pachuca vs América