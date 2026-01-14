Mazatlán vs Rayados se enfrentan en la Jornada 3 del Clausura 2026 de Liga MX. Conoce el día y hora para ver el partido en Canal

Partido: Mazatlán vs Rayados

Fase: Jornada 3 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 16 de enero de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio El Encanto

Transmisión: Canal 7 y FOX One

Mazatlán vs Rayados: Día para ver el inicio de la Jornada 3 de Liga MX

El viernes 16 enero de 2026 juegan Mazatlán vs Rayados en la cancha del Estadio El Encanto, como parte de la Jornada 3 de Liga MX.

Mazatlán vs Rayados: Hora para ver el inicio de la Jornada 3 de Liga MX

El partido Mazatlán vs Rayados inicia a las 21 horas, tiempo del centro de México.

Mazatlán vs Rayados: Canal para ver el inicio de la Jornada 3 de Liga MX

El Canal 7 y FOX One transmitirán el partido Mazatlán vs Rayados.

¿Cómo llegan Mazatlán y Rayados a la Jornada 3 de la Liga MX?

Mazatlán empezó con dos derrotas la que será su temporada del adiós en la Liga MX, así que sumar un punto ante Rayados sería ganancia para los Cañoneros.

Rayados, por su parte, se recuperó del descalabro con Toluca en la Jornada 1, ganando en la cancha de Necaxa con marcador de 2-0 para lograr sus primeros tres puntos en el Clausura 2026.

Así se jugará la Jornada 3 de Liga MX:

Viernes 16 de enero de 2026

Mazatlán vs Rayados

Sábado 17 de enero

Necaxa vs Atlas

Chivas vs Querétaro

Tigres vs Toluca

Cruz Azul vs Puebla

Tijuana vs San Luis

Domingo 18 de enero