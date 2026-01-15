La Jornada 3 de la Liga MX del Torneo Clausura 2026 inicia mañana viernes 15 de enero y uno de los duelos a seguir es el Cruz Azul vs Puebla. Conoce a qué hora ver el duelo a través de las plataformas TUDN y VIX.
- Partido: Cruz Azul vs Puebla
- Fecha: Sábado 17 de enero
- Fase: Jornada 2 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: TUDN y VIX
Cruz Azul vs Puebla: A qué hora ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX
La Jornada 3 de la Liga MX enfrenta a Cruz Azul vs Puebla en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México, el sábado 17 de enero en el Estadio Cuauhtémoc.
Cruz Azul vs Puebla: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX?
Las plataformas de TUDN y VIX transmitirán el partido Cruz Azul vs Puebla, el sábado 17 de enero.
¿Cómo llega Cruz Azul al partido de la Jornada 3 de la Liga MX vs Puebla?
Cruz Azul llega de cierta manera tranquilo a partido de la Jornada 3 de la Liga MX, cuando reciba al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.
La victoria 2-0 ante Atlas los ayuda a llegar un poco confiados para la fecha 3 del campeonato mexicano, por lo que el equipo de Nicolás Larcamón espera sumar su segunda victoria consecutiva.
¿Cómo llega Puebla al partido de la Jornada 3 de la Liga MX vs Cruz Azul?
Puebla sumó sus primeros tres puntos en casa, donde venció 2-1 a Mazatlán FC, así que los camoteros no serán un rival sencillo para Cruz Azul en la Jornada 3 de la Liga MX.
Así se jugará la Jornada 3 de la Liga MX:
Viernes 16 de enero de 2026
- Mazatlán FC vs Rayados | Canal 7, Fox One
Sábado 17 de enero
- Necaxa vs Atlas | Claro Sports y Canal 7
- Chivas vs Querétaro | Prime Video
- Tigres vs Toluca | Canal 7 y Fox One
- Cruz Azul vs Puebla | TUDN y VIX
- Tijuana vs Atlético de San Luis | Fox One
Domingo 18 de enero
- Pumas vs León | TUDN y VIX
- Santos vs FC Juárez | TUDN y VIX
- Pachuca vs América | Fox One