La Jornada 3 de la Liga MX del Torneo Clausura 2026 inicia mañana viernes 15 de enero y uno de los duelos a seguir es el Cruz Azul vs Puebla. Conoce a qué hora ver el duelo a través de las plataformas TUDN y VIX.

Partido: Cruz Azul vs Puebla

Fecha: Sábado 17 de enero

Fase: Jornada 2 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: TUDN y VIX

Cruz Azul vs Puebla: A qué hora ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX

La Jornada 3 de la Liga MX enfrenta a Cruz Azul vs Puebla en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México, el sábado 17 de enero en el Estadio Cuauhtémoc.

Cruz Azul vs Puebla: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Liga MX?

Las plataformas de TUDN y VIX transmitirán el partido Cruz Azul vs Puebla, el sábado 17 de enero.

Partido: Cruz Azul vs Puebla

Fecha: Sábado 17 de enero

Fase: Jornada 2 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: TUDN VIX

¿Cómo llega Cruz Azul al partido de la Jornada 3 de la Liga MX vs Puebla?

Cruz Azul llega de cierta manera tranquilo a partido de la Jornada 3 de la Liga MX, cuando reciba al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.

La victoria 2-0 ante Atlas los ayuda a llegar un poco confiados para la fecha 3 del campeonato mexicano, por lo que el equipo de Nicolás Larcamón espera sumar su segunda victoria consecutiva.

¿Cómo llega Puebla al partido de la Jornada 3 de la Liga MX vs Cruz Azul?

Puebla sumó sus primeros tres puntos en casa, donde venció 2-1 a Mazatlán FC, así que los camoteros no serán un rival sencillo para Cruz Azul en la Jornada 3 de la Liga MX.

Así se jugará la Jornada 3 de la Liga MX:

Viernes 16 de enero de 2026

Mazatlán FC vs Rayados | Canal 7, Fox One

Sábado 17 de enero

Necaxa vs Atlas | Claro Sports y Canal 7

Chivas vs Querétaro | Prime Video

Tigres vs Toluca | Canal 7 y Fox One

Cruz Azul vs Puebla | TUDN y VIX

Tijuana vs Atlético de San Luis | Fox One

Domingo 18 de enero