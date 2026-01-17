Pachuca y América se enfrentan en la Jornada 3 de la Liga MX. Uno de los partidos más llamativos y te decimos el día, hora y canal para que no te pierdas ninguna emoción.

Partido: Pachuca vs América

Fase: Jornada 3 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 18 de enero de 2026

Horario: 19:05 hrs, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: FOX (Streaming)

Pachuca vs América: Día para ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX

Hubo doble jornada, Pachuca jugó el martes y tendrá un día más de descanso, pues América tuvo su encuentro de Jornada 2 del miércoles. Como sea, este partido de Jornada 3 se llevará a cabo el domingo 18 de enero.

Pachuca vs América: Hora para ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX

Este Pachuca vs América pinta como el estelar de la Jornada 3. Ya que será el último, de día y de hora, ya que será a las 19:05 hrs, hora del centro de México.

Pachuca vs América: Canal para ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX

Sin duda verlo será la parte más complicada, pues el único canal disponible será en streaming, es decir, por internet. Los derechos de Pachuca los tiene FOX, no confundir con Fox Sports. Así que lo puede ver a través de la app, o incluso, contratarlo con Prime Video.

Salomón Rondón (MEXSPORT / Alex Avalos)

¿Cómo llega Pachuca y América a la Jornada 3 de la Liga MX?

Esta es una prueba de fuego para América, pues no ha logrado ganar ni un partido, y peor, no ha marcado un gol. Hasta se podría decir que si pierde, Jardine correría riesgo.

Por otro lado, Pachuca llega con una victoria ante León y una derrota ante Chivas. Sin duda, este partido será una prueba para ambos.