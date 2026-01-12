La Liga MX vivirá su primera jornada doble del Clausura 2026, y aquí te traemos todos los detalles para que no te pierdas ninguno de los partidos de la Jornada 2.
Tras una primera jornada que dejó sensaciones encontradas para algunos clubes, la Jornada 2 del Clausura 2026 se presenta como una nueva oportunidad para sumar puntos en este inicio de la Liga MX.
Estas son las fechas de los partidos de la Jornada 2 de la Liga MX:
Martes 13 de enero de 2026
- Puebla vs Mazatlán
- Necaxa vs Rayados
- Pachuca vs León
- FC Juárez vs Chivas
Miércoles 14 de enero de 2026
- Cruz Azul vs Atlas FC
- Querétaro vs Tijuana
- América vs Atlético San Luis
- Tigres vs Pumas
- Toluca vs Santos
Liga MX: ¿Dónde ver todos los partidos de la Jornada 2 del Clausura 2026?
Esta Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX contará con una mezcla de transmisiones, ya que los partidos podrán ser seguidos a través de tv abierta, de paga y streaming.
A continuación te compartimos a través de qué señal será transmitido cada partido:
Martes 13 de enero de 2026
- Puebla vs Mazatlán |17:00 horas | Azteca 7
- Necaxa vs Rayados | 19:00 horas | VIX
- Pachuca vs León | 19:06 horas | FOX
- FC Juárez vs Chivas | 21:10 horas | Azteca 7
Miércoles 14 de enero de 2026
- Cruz Azul vs Atlas FC | 17:00 horas | Canal 5, TUDN y ViX
- Querétaro vs Tijuana | 19:00 horas | FOX
- América vs Atlético San Luis | 19:05 horas | Canal 5, TUDN y ViX
- Tigres vs Pumas | 21:06 horas | Azteca 7
- Toluca vs Santos | 21:10 horas | Canal 5, TUDN y ViX
Liga MX: ¿Cómo llegan los equipos a la Jornada 2?
FC Juárez, Atlas FC, Chivas, León, Necaxa, Toluca y Tigres llegan a la Jornada 2 con la motivación de haber ganado en su primer partido del Clausura 2026 de la Liga MX.
Por su parte, Mazatlán FC, Puebla, Pachuca, Cruz Azul, Santos Laguna, Rayados y Atlético San Luis sufrieron su primera derrota del 2026.
Tijuana, América, Pumas y Querétaro lograron rescatar un punto en su debut, pero tendrán que seguir sumando para no rezagarse en la tabla de posiciones.