La Liga MX vivirá su primera jornada doble del Clausura 2026, y aquí te traemos todos los detalles para que no te pierdas ninguno de los partidos de la Jornada 2.

Tras una primera jornada que dejó sensaciones encontradas para algunos clubes, la Jornada 2 del Clausura 2026 se presenta como una nueva oportunidad para sumar puntos en este inicio de la Liga MX.

Estas son las fechas de los partidos de la Jornada 2 de la Liga MX:

Martes 13 de enero de 2026

Puebla vs Mazatlán

Necaxa vs Rayados

Pachuca vs León

FC Juárez vs Chivas

Miércoles 14 de enero de 2026

Cruz Azul vs Atlas FC

Querétaro vs Tijuana

América vs Atlético San Luis

Tigres vs Pumas

Toluca vs Santos

Liga MX: ¿Dónde ver todos los partidos de la Jornada 2 del Clausura 2026?

Esta Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX contará con una mezcla de transmisiones, ya que los partidos podrán ser seguidos a través de tv abierta, de paga y streaming.

A continuación te compartimos a través de qué señal será transmitido cada partido:

Martes 13 de enero de 2026

Puebla vs Mazatlán |17:00 horas | Azteca 7

Necaxa vs Rayados | 19:00 horas | VIX

Pachuca vs León | 19:06 horas | FOX

FC Juárez vs Chivas | 21:10 horas | Azteca 7

Miércoles 14 de enero de 2026

Cruz Azul vs Atlas FC | 17:00 horas | Canal 5, TUDN y ViX

Querétaro vs Tijuana | 19:00 horas | FOX

América vs Atlético San Luis | 19:05 horas | Canal 5, TUDN y ViX

Tigres vs Pumas | 21:06 horas | Azteca 7

Toluca vs Santos | 21:10 horas | Canal 5, TUDN y ViX

Liga MX: ¿Cómo llegan los equipos a la Jornada 2?

FC Juárez, Atlas FC, Chivas, León, Necaxa, Toluca y Tigres llegan a la Jornada 2 con la motivación de haber ganado en su primer partido del Clausura 2026 de la Liga MX.

Por su parte, Mazatlán FC, Puebla, Pachuca, Cruz Azul, Santos Laguna, Rayados y Atlético San Luis sufrieron su primera derrota del 2026.

Tijuana, América, Pumas y Querétaro lograron rescatar un punto en su debut, pero tendrán que seguir sumando para no rezagarse en la tabla de posiciones.