Gilberto Mora, una de las joyas del futbol mexicano, habló sobre las aspiraciones de México en el Mundial 2026, torneo en que el país será sede.

Hace apenas unos meses, Gilberto Mora fue llamado por Javier Aguirre para jugar con la Selección Mexicana Mayor y podría ser uno de los elegidos para estar en el Mundial 2026.

Con apenas 17 años, el futbolista de Xolos de Tijuana tiene claro que México podría dar una grata sorpresa a nivel internacional.

Gilberto Mora ve a México como favorito para el Mundial 2026

Gilberto Mora no titubeó al hablar sobre las aspiraciones de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

En charla con ESPN, Gilberto Mora dejó clara su convicción de que México puede hacer historia en el Mundial 2026 si logra cambiar su mentalidad y aprovechar el impulso de ser local.

Durante la entrevista, el joven futbolista fue directo al señalar que México no debe conformarse con participar, sino pensar en grande.

“Yo creo que México puede ganar el Mundial”, dijo con firmeza, dejando entrever que para él no se trata de una ilusión, sino de una posibilidad real si el grupo se lo propone.

Mora cerró su reflexión enfatizando la importancia de la confianza interna en el plantel: “Estamos en casa, nos falta creérnosla y nada más eso, tenemos todo para ser campeones”, expresó.

Cada vez falta menos para la Copa del Mundo y, sin duda, Mora será uno de los jugadores a seguir por varios de los equipos más importantes del futbol europeo.

¿Gilberto Mora estará en la próxima convocatoria de México?

Todo indica que Gilberto Mora quedará fuera de la próxima convocatoria de México para la Fecha FIFA en la que enfrentarán a Uruguay y Paraguay.

Hace unos días, Xolos de Tijuana informó de una fractura en la mano de Gilberto Mora, misma que ya fue atendida y se encuentra en proceso de recuperación.

Es por ello que el joven futbolistas no será llamado por Javier Aguirre, aunque el técnico si lo tenía contemplado.