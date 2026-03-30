El gobierno del Estado de México lanzó un programa especial de subsidio al 100% de la tenencia en 2026; sin embargo, hay una fecha límite para poder acceder al beneficio.

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Finanzas del Edomex, el subsidio a la tenencia aplica para autos de hasta 638 mil pesos y motos de hasta 250 mil pesos.

Te contamos todos los detalles de la fecha límite para pagar la tenencia Edomex 2026 con el descuento del 100%, así como el paso a paso para cumplir con el pago.

Pago de tenencia Edomex (Cortesía)

Tenencia Edomex 2026: Esta es la fecha límite para el subsidio al 100%

A través de su portal web, la Secretaría de Finanzas estatal destacó que la fecha límite para obtener el subsidio al 100% en la tenencia Edomex 2026 es el próximo 6 de abril.

En la ficha informativa, la dependencia estatal destacó que una de las condiciones para recibir el beneficio es cumplir con el pago antes de la fecha en cuestión.

Además, explicó que en el caso de las unidades con alguna de las siguientes características, tampoco pueden acceder al subsidio al 100% de la tenencia Edomex 206:

Autos que provengan de otra entidad

Contribuyentes propietarios de vehículos de servicio particular con placas de circulación expedidas en el ejercicio fiscal 2020 y anteriores que no hayan cumplido con la renovación de placas en 2025

Los contribuyentes con adeudos en tenencia

Autos con irregularidades o falsedades en datos y/o documentación

¿Cómo pagar la tenencia Edomex 2026?

La Secretaría de Finanzas mexiquense indicó que primero es necesario obtener el respectivo formato de pago, el cual puede solicitarse en línea de esta manera:

Ingresar al Portal de Servicios al Contribuyente: sfpya.edomexico.gob.mx

Seleccionar el apartado “Control Vehicular”, opción “Tenencia” y rubro “Individual”

Capturar la matrícula del vehículo

También es posible obtener el formato de manera directa en la liga tenencia.edomex.gob.mx, en la cual solo es necesario proporcionar la matrícula del vehículo.

Además, también se puede obtener de forma más tradicional, solicitando en alguno de los 20 distintos Módulos Integrales de Recaudación ubicados en todo el estado.

En cuanto a los sitios en los que se puede realizar el pago luego de haber obtenido el formato, la Secretaría de Finanzas indicó que es posible hacerlo en bancos y tiendas de autoservicio.