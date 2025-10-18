El talento de Gilberto Mora ha trascendido fronteras y desde distintos campamentos de Europa lo siguen de cerca, al grado de que el juvenil mexicano de 17 años de edad, ya ocupó la portada del diario más leído de España; aseguran que lo quiere el Real Madrid.

Gilberto Mora debutó a los 15 años de edad en la Liga MX, desde entonces su crecimiento ha sido meteórico, su exposición en el máximo circuito, su participación en selección mayor y el talento que desplegó durante el Mundial Sub-20 celebrado en Chile, lo han posicionado en el radar de importantes clubes del futbol europeo, como Real Madrid.

El Mundial 2026 será la cita clave en la carrera de Gilberto Mora, pues estará por cumplir los 18 años de edad y los ojos del mundo posarán sobre él.

Real Madrid ya levantó la mano para ganar su fichaje, pero también FC Barcelona, Manchester United y otros clubes de élite se han metido en la puja.

Diario español le dedicó la portada a Gilberto Mora y su posible fichaje con Real Madrid

Con el titular ‘Gilberto Mora bajo vigilancia’, el Diario AS, de España, le dedicó la portada al juvenil mexicano, quien ha robado las miradas del Real Madrid.

“El Madrid observa de cerca al atacante de 17 años de edad, estrella de la selección mexicana Sub-20”, se lee en la portada.

De acuerdo al Diario AS, Real Madrid seguirá de cerca la progresión de Gilberto Mora de cara a la Copa del Mundo 2026 y espera estar bien posicionado el próximo verano para ser quien se quede con el prometedor fichaje.

“Se llama Gilberto Mora, tiene 17 años recién cumplidos y es la última gran sensación del planeta futbol”, señaló el Diario AS para describir a la joya tricolor.

Portada del Diario AS dedicada a Gilberto Mora. (X de Diario AS)

¿Cuánto vale Gilberto Mora? Futbolista de 17 años que está en la mira del Real Madrid

Gilberto Mora ha crecido a pasos agigantados y su valor en el mercado se ha elevado. De acuerdo al sitio transfermarkt, el mexicano tiene un coste de 4.5 millones de euros, pero está lejos de ser la cantidad que esperan por él.

Rafaela Pimenta, agente de Mora, habló sobre su valor y bromeó al asegurar que “con 15 millones no compras una pierna de Gilberto”.