Con la finalidad de impulsar que los automovilistas cumplan con su obligación, el gobierno capitalino lanzó un subsidio del 100% para el pago de la tenencia CDMX 2026.

Sin embargo, el beneficio no es permanente, toda vez que las autoridades indicaron que hay una fecha límite para que los propietarios de automóviles puedan acceder al descuento.

Por esto, te contamos sobre el plazo para obtener el subsidio del 100%, así como todos los detalles sobre la forma en la que debes pagar la tenencia CDMX 2026.

¿Cómo obtener el 100% de descuento en la tenencia CDMX? (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Tenencia CDMX 2026: Esta es la fecha límite para obtener el subsidio del 100%

El gobierno de la CDMX informó que para este 2026, el pago de tenencia puede hacerse con un subsidio del 100%, siempre y cuando ocurra antes de la fecha límite del 31 de marzo.

Además, debes tener en cuenta que no todos los automóviles pueden recibir el descuento total del trámite.

Lo anterior debido a que la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX dio a conocer que los vehículos que entran en el programa deben tener un valor menor a los 638 mil pesos.

Se debe resaltar que con el subsidio del 100%, los automovilistas únicamente tendrán que cumplir con el pago de su refrendo vehicular, el cual corresponde a 760 pesos en este 2026.

Subsidio del 2006 a la tenencia CDMX 2026 (Eduardo Díaz/ sdonoticias)

¿Cómo pagar la tenencia CDMX 2026 con subsidio del 100%?

En lo que corresponde a la manera correcta de realizar el pago de la tenencia CDMX 2026, es necesario que sigas estos pasos para concretar el trámite y obtener el subsidio del 100%:

Entrar al portal oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX: www.finanzas.cdmx.gob.mx

Seleccionar la opción “Tenencia y Refrendo”

Ingresar el número de placa de tu vehículo

Corrobora que no tengas adeudos

Generar la línea de captura con el monto del refrendo

Realizar el pago en línea con tarjeta de crédito o débito, o imprimir la línea de captura y pagar en bancos, tiendas de autoservicio o kioscos de la Tesorería

Guardar el comprobante de pago como respaldo

Verificar que el sistema haya aplicado el subsidio del 100% en la tenencia

Para acceder al subsidio del 100% es necesario que realices en cuanto antes el trámite y el respectivo pago, pues la fecha límite para obtenerlo es el 31 de marzo.