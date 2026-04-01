México sigue su preparación rumbo al Mundial 2026, y después de empatar con Bélgica ya tiene marcada la fecha para volver a jugar. Ghana será su rival en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.
¿Cuándo vuelve a jugar México rumbo al Mundial 2026?
El viernes 22 de mayo volverá a jugar México un partido de preparación rumbo al Mundial 2026 que inaugurará ante Sudáfrica.
Rival y sede del próximo partido de México rumbo al Mundial 2026
La selección de Ghana será rival de México de Javier Aguirre en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, el viernes 22 de mayo, en punto de las 13 horas.
- Partido: México vs Ghana
- Fecha: Viernes 22 de mayo de 2026
- Fase: Partido de preparación
- Horario: 13 horas
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: TUDN, ViX, Canal 5 y 7
¿Cómo quedó México vs Bélgica rumbo al Mundial 2026?
México empató 1-1 ante Bélgica el martes 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago, en partido de preparación rumbo al Mundial 2026.
A pesar de la ausencia de algunas figuras con Bélgica, el Soldier Field estuvo lleno de aficionados a la Selección Mexicana.
¿Qué viene para México después del partido vs Ghana?
Después de jugar contra Ghana, México tiene programados dos partidos de preparación más antes del inicio del Mundial 2026.
- México vs. Australia | Viernes 29 de mayo | Rose Bowl, Pasadena, California.
- México vs. Serbia | Jueves 4 de junio | Estadio Nemesio Déz