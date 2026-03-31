Bosnia vs Italia se jugaron la última oportunidad de clasificar al Mundial 2026, en la final del repechaje europeo. Y los bosnios se quedaron con el boleto tras eliminar en penaltis a su rival.

Marcador: Bosnia 1-1 Italia (Penaltis 4-1 Italia)

La selección de Italia fue eliminada en penaltis por Bosnia (Fabio Ferrari / AP)

¿Cómo quedó la final del repechaje Bosnia vs Italia vs para el Mundial 2026?

Bosnia vs Italia empataron en los 90 minutos y los tiempos extras con marcador de 1-1, así que el ganador del boleto para el Mundial 2026 se definió en los penaltis

A los penaltis, Italia llegó tras jugar muchos minutos con una jugador menos debido a una expulsión, así que su pase al Mundial 2026 habría tenido tintes de hazaña.

Así fue el empate en tiempo reglamentario entre Bosnia e Italia.

Minuto 15 : Gol de Moise Kean para darle la ventaja a Italia sobre Bosnia.

Minuto 42: Alessandro Bastoni deja a Italia con un jugador menos tras ser expulsado.

Minuto 79: Haris Tabakovic empata la final del repechaje.

¿Qué grupo integrará Bosnia en el Mundial 2026?

Después de eliminar a Italia para meterse al Mundial 2026, Bosnia se ubicará en el Grupo B junto a Canadá, Catar y Suiza.

Italia, cuádruple campeona del mundo y ausente en las dos últimas ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, terminó a seis puntos de la primera del Grupo I de la UEFA, Noruega.

Los pupilos de Gennaro Gattuso tuvieron una segunda oportunidad en el repechaje europeo, pero se volvieron a quedar en el camino en otro duro golpe para su prestigio.