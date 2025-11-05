Algo extraño pasa en las redes sociales de Xolos de Tijuana. No es que en casi 10 años, ninguno de sus jugadores no se haya lesionado, sino que simplemente no informan estas situaciones.

Caso contrario a cualquier equipo de la Liga MX, cuando alguno de sus futbolistas presentan problemas dan un comunicado oficial para conocer qué pasa. Simplemente, Xolos de Tijuana no lo hace, hasta que le ocurrió su más grande estrella.

Incluso no es propio de México, para en todos los equipos del mundo. Eso sí, casi nunca dicen cuándo va a regresar de su lesión el jugador, siempre usan el clásico: “El tiempo aproximado de recuperación lo marcará la evolución".

Casi 10 años sin informar una lesión; el insólito manejo de redes de los Xolos de Tijuana

Un usuario de Twitter, Fifas, se dio cuenta que la última vez que Xolos de Tijuana informó sobre una lesión de su equipo fue hace 9 años, 7 meses y 16 días. Este 1 de noviembre se cortó la racha.

Y es que ese mismo día, la promesa de todo el futbol mexicano, Gilberto Mora, tuvo un problema físico. Xolos de Tijuana lanzó un comunicado oficial: “Sufrió una fractura...”.

La última vez que sucedió esto, fue cuando Henry Martín se lesionó en marzo del 2015. La realidad es que se desconoce el porqué ocurre esta situación, sus publicaciones solo tratan sobre las acciones de sus partidos, próximos encuentros, o entrenamientos.

Sin duda, es una muestra de que Gilberto Mora es una estrella, pues muchos están al pendiente de lo que le pasa. Además de generar mucha interacción.

Pasaron 9 años, 7 meses, 13 días desde la última vez que Xolos había informado sobre una lesión del plantel, esta última había sido una lesión de henry martin así que abro hilo para mostrar cómo era el mundo la última vez que Xolos informado sobre una lesión 👇 https://t.co/LmOK2Qi3JI — Fifas (@fifas800) November 1, 2025

¿Qué le pasó a Gilberto Mora? Lo que Xolos informó de su lesión

Este comunicado de Xolos de Tijuana dijo lo siguiente: "Durante el entrenamiento del día jueves, nuestro jugador Gilberto Mora sufrió una fractura del tercer metacarpiano de la mano izquierda, la cual requirió intervención quirúrgica, misma que fue realizada con éxito“.

Por lo pronto, Gilberto Mora no estará con la Selección Mexicana para la fecha de FIFA de noviembre. Se espera que su regreso sea en unos 2 o 3 meses.