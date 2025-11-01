Xolos de Tijuana encendió las alarmas en el futbol mexicano, pues este sábado 1 de noviembre, el equipo informó que Gilberto Mora sufrió una fractura.

Gilberto Mora, que con apenas 17 años ya había logrado consolidarse como pieza importante en la estructura de Xolos, deberá ahora enfocarse en su recuperación.

Su progresión constante en el primer equipo lo había convertido en un jugador seguido de cerca por varios clubes, sin embargo, ahora tendrá que tomarse una pausa.

¿Qué le pasó a Gilberto Mora? Xolos emite alarmante comunicado que habla de una fractura

Gilberto Mora vivió un episodio desafortunado durante un entrenamiento reciente con Xolos de Tijuana que lo obligó a pasar por el quirófano.

De acuerdo con el parte médico emitido por Xolos de Tijuana, Gilberto Mora sufrió “una fractura del tercer metacarpiano de la mano izquierda”, una lesión que requirió una operación inmediata para evitar complicaciones.

El procedimiento fue exitoso y el jugador se encuentra en recuperación, aunque su regreso a las canchas dependerá del avance de su rehabilitación.

En el mismo comunicado, se precisó que “Gilberto se reintegrará a los entrenamientos según su evolución”, dejando abierta la posibilidad de un retorno gradual en las próximas semanas.

A sus 17 años, Mora ya había llamado la atención por su talento y madurez en el campo, por lo que este incidente representa solo una pausa en su prometedora carrera.

Aunque la lesión detiene momentáneamente su crecimiento deportivo, dentro del entorno de Xolos confían en que el mediocampista regresará con la misma energía que lo ha caracterizado desde su debut.

¿Cuándo y a qué hora es el próximo partido de Xolos?

Xolos de Tijuana tendrá que afrontar su próximo compromiso de la Liga MX sin una de sus piezas más prometedoras, Gilberto Mora.

El equipo de Tijuana visitará a los Pumas este domingo 2 de noviembre de 2025 en el Estadio Olímpico Universitario, en un duelo programado para las 12:00 horas (tiempo del centro de México).