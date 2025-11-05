¿Permiso al gobierno? Adidas diseñó la playera de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, pero antes de la esperada presentación con bombo y platillo, hablemos de un aspecto muy interesante, pues se tuvo que pasar a la ventanilla del INAH.

¿El INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Selección Mexicana? Cual es la relación y por qué Adidas tuvo que pedir permiso para diseñar la nueva playera del tricolor.

Comencemos por contextualizar, el INAH tiene que dar autorización para la reproducción, uso o aprovechamiento de imágenes, símbolos o bienes pertenecientes al patrimonio cultural de la nación, entre los que se incluyen los símbolos mexicas.

Dicho requerimiento se establece en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y sirve para la protección de este patrimonio.

Adidas pidió la autorización del INAH para diseñar el jersey de la Selección Mexicana

Ya con el contexto claro, platiquemos del nuevo jersey de la Selección Mexicana, presentado por Adidas. El tono verde regresa y el elemento más destacado es la Piedra de Sol, también conocido como Calendario Azteca o Sol Azteca.

El Calendario Azteca, de origen mexica, aparece en la parte frontal del jersey de la Selección Mexicana presentada por Adidas,

Si regresamos unas líneas, recordemos que la INAH tiene que dar autorización para la reproducción de símbolos pertenecientes al patrimonio cultural de la nación y en este contexto se incluyen elementos mexicas, por lo que el Calendario Azteca aparece en este apartado.

Adidas tuvo que visitar la ventanilla del INAH para gestionar la autorización del uso del Calendario Azteca en el nuevo jersey de la Selección Mexicana.

El trámite tiene un costo y la tarifa depende de lo establecida por la Ley Federal de Derechos vigente.

Cada hilo cuenta una historia. Cada detalle lleva la pasión de millones. ✨



Este es el jersey que nos acompañará en la próxima Copa del Mundo encuéntralo en https://t.co/Puo8mBF14t #PorMéxicoTodo #adidasFootball #FIFAWorldCup 🇲🇽



Reproducción Autorizada por el Instituto… pic.twitter.com/sxPvKlRrt3 — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 5, 2025

Adidas informó que pidió autorización del INAH para diseñar la nueva playera de la Selección Mexicana

A través de su cuenta de Instagram, Adidas informó que tuvo la autorización del INAH para diseñar la nueva playera de la Selección Mexicana.

“Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia REP.AUT.INAH”, se lee sobre la imagen de la fotografía de la Selección Mexicana.