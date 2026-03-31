El economista Gabriel Yorio González se ha consolidado como una figura clave en el ámbito financiero de México y América Latina, tras su paso por el sector público.

Actualmente ocupa la vicepresidencia de Finanzas y Administración del Banco Interamericano de Desarrollo, uno de los organismos multilaterales más relevantes de la región.

Gabriel Yorio (Instagram | Gabriel Yorio (@gabrielyoriog)

¿Quién es Gabriel Yorio?

Gabriel Yorio González es un economista mexicano especializado en finanzas públicas, política fiscal y desarrollo económico, con experiencia tanto en el gobierno como en organismos internacionales.

Su trayectoria incluye su desempeño como subsecretario en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Gabriel Yorio (Instagram | Gabriel Yorio (@gabrielyoriog))

¿Cuántos años tiene Gabriel Yorio?

La edad de Gabriel Yorio González no es ampliamente difundida en fuentes públicas oficiales, aunque se estima que nació en la década de 1970.

¿Quién es la esposa de Gabriel Yorio?

No existe información pública confirmada sobre la esposa de Gabriel Yorio González, ya que el funcionario ha mantenido su vida personal fuera del ámbito mediático.

¿Qué signo zodiacal es Gabriel Yorio?

El signo zodiacal de Gabriel Yorio González no se encuentra disponible públicamente, debido a que no se ha difundido su fecha de nacimiento exacta.

¿Quiénes son los hijos de Gabriel Yorio?

No hay datos públicos sobre hijos de Gabriel Yorio González.

¿Qué estudió Gabriel Yorio?

Gabriel Yorio González estudió Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con una maestría en Economía por El Colegio de México.

¿En qué ha trabajado Gabriel Yorio?

Ha trabajado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco Mundial y actualmente en el Banco Interamericano de Desarrollo, en áreas de finanzas públicas y desarrollo económico.