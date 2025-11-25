Gilberto Mora ha sido la sensación del futbol mexicano por la calidad futbolista que muestra a sus 17 años, edad que podría jugarle en contra en la Liguilla, la cual podría perderse debido a lo que marca la Ley Federal del Trabajo respecto al trabajo de menores.

El partido Xolos vs Tigres, en el que Gilberto Mora sería protagonista, esta contemplado para jugarse a las 21 horas, tiempo de Tijuana, y de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, el joven poddría quedarse fuera del mismo.

¿Gilberto Mora puede jugar la Liguilla? Esto dice la Ley Federal del Trabajo respecto al trabajo nocturno de menores

De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo vigente, está prohibido el trabajo de los menores de 18 años en establecimientos no industriales después de las 10 de la noche, como es el caso de Gilberto Mora.

En ese sentido, el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX, Tijuana vs Tigres, está programado para iniciar a las 21 horas, por lo que de jugar más de medio tiempo, Gilberto Mora seguiría trabajando a las 22 horas.

Así que de alienar como titular, y siguiendo lo que dice la Ley Federal del Trabajo, Gilberto Mora solo podría jugar el primer tiempo.

Esto es lo que dice el Artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo, respecto a trabajo de menores de dieciocho años.

¿La Liga MX prohibe jugar a menores de edad en un horario nocturno?

La Liga MX no establece ninguna prohibición para que jugadores menores de edad participen en algún partido del torneo en horario nocturno, por lo que Gilberto Mora sí jugará ante Tigres en cuartos de final.

Durante la temporada regular, Gilberto Mora jugó con Xolos en partidos que a las 22 horas seguían disputándose, como ante Querétaro, FC Juárez y Chivas, por citar algunos ejemplos.

¿Cuándo juegan Tijuana vs Tigres en la Liguilla?

El miércoles 26 de noviembre, Tijuana vs Tigres se medirán a las 23 horas, tiempo del centro de México, sobre la cancha del Estadio Caliente, en la ida de los cuartos de final.

Las plataformas FOX y Caliente TV transmitirán el partido Tijuana vs Tigres en la continuación de la ida de los cuartos de final de la Liga MX.