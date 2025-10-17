¡La fiebre mundialista ya estalló! Apenas va la primera fase de venta y la FIFA ya presumió más de un millón de boletos vendidos para el Mundial 2026, la emoción está a tope entre los aficionados; por supuesto que México no se quedó atrás y se colocó en el top-3 de compradores.

Como ya lo sabemos México será sede del Mundial 2026, por lo que los fanáticos tricolores hicieron su agosto y se convirtieron en la tercera nación con más boletos comprados.

La alta demanda de las entradas para la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá 2026 ha sido notable, muchos ni siquiera fueron sorteados tras el registro de FIFA y aún así ya hay más de un millón de boletos vendidos.

La primera fase de la venta de boletos para la justa mundialista ya finalizó y estamos a días de iniciar la segunda, por lo que las posibilidades de conseguir un boleto, aunque remotas, siguen vivas.

FIFA informó que ya se han vendido más de un millón de boletos para el Mundial 2026

En septiembre pasado, inició la primera fase de la venta de boletos para el Mundial 2026 y luego de un sorteo, los afortunados tuvieron la oportunidad de comprar sus entradas; la respuesta fue notable, pues FIFA presumió más de un millón de entradas vendidas.

“Más de un millón de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 26 se compraron durante el sorteo de preventa Visa”, se lee en la publicación de la FIFA.

La publicación de la FIFA detalla que fueron fanáticos de 212 países y territorios los que compraron los más de un millón de boletos para el Mundial 2026. Además, señaló que la mayor demanda fue de fans de Estados Unidos, seguido de Canadá y México.

¿Cuándo será la segunda fase de venta de boletos para el Mundial 2026?

La segunda fase de boletos para el Mundial 2026 será del 27 al 31 de octubre y una vez más el primer paso será registrarse en la página oficial de la FIFA para participar en el sorteo.

“Se llevará a cabo un proceso de registro seguido de una selección aleatoria. A los ganadores se les asignará un horario para comprar boletos, sujetos a disponibilidad y a los términos y condiciones aplicables”, se lee en la página oficial de la FIFA.