Checo Pérez volverá a los circuitos de la Fórmula 1 de la mano de Cadillac, escudería que firmó al piloto mexicano por las próximas dos temporadas con opción a una más.

Tras quedarse sin asiento para la temporada 2025, Checo Pérez vivirá una nueva etapa en la Fórmula 1, siendo una pieza importante en el proyecto de Cadillac.

Desde hace varios meses, la F1 dio a conocer su calendario para la próxima temporada y ahora con el regreso del tapatío, ya tendríamos la fecha exacta en que volverá a las pistas.

Fórmula 1: ¿Cuándo debutará Checo Pérez con Cadillac?

El regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 no se dará de forma inmediata, ya que el debut de Cadillac en la máxima categoría del automovilismo está agendada para la temporada 2026.

Luego de que termine toda la actividad de la presente temporada, Checo Pérez podrá subirse al monoplaza de Cadillac en los test de pretemporada, mismos que son divididos en tres ventanas a partir del 26 de enero al 20 de febrero.

El debut oficial del piloto mexicano llegará hasta el Gran Premio de Australia, el cual está programado del 6 al 8 de marzo del 2026, fin de semana en que dará inicio una nueva era en la F1.

Durante este GP, el tapatío volverá a la actividad cotidiana en el Gran Circo con las tres sesiones de prácticas, la clasificación y el domingo de carrera.

Aunque luce complicado que pueda pelear por puntos en su primera aparición, el hecho de que vuelva al Gran Circo hará que el fin de semana tenga la atención de todos sus fans.

He. Is. Back. 🤝



Checo's Formula 1 story has just added a new chapter! 📖#F1 pic.twitter.com/SAZjBHmD1g — Formula 1 (@F1) August 26, 2025

Así son los números de Checo Pérez en la Fórmula 1

Checo Pérez abrirá un nuevo capítulo en su carrera con Cadillac, en el que se espera que el piloto mexicano brinde toda su experiencia para el desarrollo del equipo.

Con 14 temporadas de trayectoria en la Fórmula 1, Checo Pérez sumará una más en 2026 gracias a Cadillac, escudería que le ofreció un contrato multianual.

Los números de Checo Pérez en la Fórmula 1: