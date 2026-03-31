Suecia elimina a Polonia y logra su boleto al Mundial 2026.

Suecia venció a Polonia en la final del repechaje europeo para obtener su boleto al Mundial 2026.
Tras dejar en el camino a Polonia, la selección de Suecia se unirá al Grupo F del Mundial 2026, donde esperan Países Bajos, Japón y Túnez.
- Marcador: Suecia 3-2 Polonia
¿Cómo quedó la final del repechaje Suecia vs Polonia para el Mundial 2026?
Suecia derrotó 3-2 a Polonia y se unirá al Grupo F del Mundial 2026.
Así fue el triunfo de Suecia que lo lleva al Mundial 2026:
- Minuto 19: Gol de Anthony Elanga
- Minuto 44: Gol de Gustaf Lagerbielke
- Minuto 88: Gol de Viktor Gyokeres
¿Contra quién jugará Suecia en la fase de grupos del Mundial 2026?
La selección de Países Bajos, Japón y Túnez serán los rivales de Suecia en la fase de grupos del Mundial 2026 tras superar el repechaje europeo.
Grupo F
- Países Bajos
- Japón
- Túnez
- Suecia
¿Cómo fue el formato del repechaje europeo para el Mundial 2026?
El formato del repechaje europeo para el Mundial 2026 fue directo y sin margen de error.
- Los equipos se dividieron en cuatro rutas (A, B, C y D), cada una compuesta por cuatro selecciones.
- En cada ruta se disputaron semifinales y una final a partido único.
Suecia superó a Ucrania y Polonia para conseguir su boleto al Mundial 2026.
¿Qué selecciones clasificaron al Mundial 2026 en los repechajes de la UEFA?
Suecia y Turquía son hasta el momento las selecciones clasificadas al Mundial 2026.
Ambas escuadras lograron conseguir su boleto a la Copa Mundial de la FIFA tras ganar la final del repechaje europeo de sus respectivas llaves.