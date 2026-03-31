Suecia vs Polonia: Pronóstico y posibles alineaciones de la final del repechaje rumbo al Mundial 2026.

Suecia vs Polonia se enfrentan en la final del repechaje de la UEFA en busca de un boleto para el Mundial 2026, y el pronóstico es triunfo de Suecia 3-2. Conoce las posibles alineaciones del partido del martes 31 de marzo.
Suecia vs Polonia: Pronóstico del partido del repechaje para el Mundial 2026
El pronóstico del partido Suecia vs Polonia es 3-2 a favor de los suecos.
- Pronóstico: Suecia 3-2 Polonia
Suecia vs Polonia: Posibles alineaciones del partido del repechaje para el Mundial 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido Suecia vs Polonia, correspondiente a las semifinales del repechaje del Mundial 2026
Suecia
- Portero: Kristoffer Nordfeldt
- Defensas: Carl Starfelt, Victor Lindelof, Gustaf Lagerbielke y Gabriel Gudmundsson
- Mediocampistas: Jesper Karlström, Yasin Ayari y Herman Johansson
- Delanteros: Benjamin Nygren, Anthony Elanga y Viktor Gyökeres
Polonia
- Portero: Kamil Grabara
- Defensas: Jakub Kiwior, Jan Bednarek, Tomasz Kedziora, Matty Cash y Arkadiusz Pyrka
- Mediocampistas: Piotr Zielinski, Sebastian Szymanski y Filip Rozga
- Delanteros: Michal Skóraś y Robert Lewandowski
Suecia vs Polonia: A qué hora y dónde ver el partido del repechaje para el Mundial 2026
Suecia vs Polonia se juegan el pase al Mundial 2026 el martes 31 de marzo a las 12:45 horas con transmisión por confirmar en México.
- Partido: Suecia vs Polonia
- Fase: Final repechaje europeo Mundial 2026
- Fecha: Martes 31 de marzo del 2026
- Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Strawberry Arena
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llegaron Suecia y Polonia a la final del repechaje del Mundial 2026?
Suecia derrotó 3-1 a Ucrania en las semifinales del repechaje europeo del Mundial 2026.
Mientras que Polonia venció 2-1 a Albania para avanzar a la final del repechaje y tratar de conseguir su boleto al Mundial 2026
Formato del repechaje europeo para el Mundial 2026
El formato del repechaje europeo para el Mundial 2026 es directo y sin margen de error.
Los equipos se dividieron en cuatro rutas (A, B, C y D), cada una compuesta por cuatro selecciones. En cada ruta se disputaron semifinales y habrá una final a partido único.
Suecia y Polonia compartieron ruta con las selecciones de Ucrania y Albania.