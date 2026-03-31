Suecia vs Polonia se enfrentan en la final del repechaje de la UEFA en busca de un boleto para el Mundial 2026, y el pronóstico es triunfo de Suecia 3-2. Conoce las posibles alineaciones del partido del martes 31 de marzo.

Suecia vs Polonia: Pronóstico del partido del repechaje para el Mundial 2026

El pronóstico del partido Suecia vs Polonia es 3-2 a favor de los suecos.

Pronóstico: Suecia 3-2 Polonia

Suecia vs Polonia: Posibles alineaciones del partido del repechaje para el Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Suecia vs Polonia, correspondiente a las semifinales del repechaje del Mundial 2026

Suecia

Portero: Kristoffer Nordfeldt

Defensas: Carl Starfelt, Victor Lindelof, Gustaf Lagerbielke y Gabriel Gudmundsson

Mediocampistas: Jesper Karlström, Yasin Ayari y Herman Johansson

Delanteros: Benjamin Nygren, Anthony Elanga y Viktor Gyökeres

Polonia

Portero: Kamil Grabara

Defensas: Jakub Kiwior, Jan Bednarek, Tomasz Kedziora, Matty Cash y Arkadiusz Pyrka

Mediocampistas: Piotr Zielinski, Sebastian Szymanski y Filip Rozga

Delanteros: Michal Skóraś y Robert Lewandowski

Suecia vs Polonia: Pronóstico y posibles alineaciones de la final del repechaje rumbo al Mundial 2026. (Aijaz Rahi / AP)

Suecia vs Polonia: A qué hora y dónde ver el partido del repechaje para el Mundial 2026

Suecia vs Polonia se juegan el pase al Mundial 2026 el martes 31 de marzo a las 12:45 horas con transmisión por confirmar en México.

Partido: Suecia vs Polonia

Fase: Final repechaje europeo Mundial 2026

Fecha: Martes 31 de marzo del 2026

Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Strawberry Arena

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegaron Suecia y Polonia a la final del repechaje del Mundial 2026?

Suecia derrotó 3-1 a Ucrania en las semifinales del repechaje europeo del Mundial 2026.

Mientras que Polonia venció 2-1 a Albania para avanzar a la final del repechaje y tratar de conseguir su boleto al Mundial 2026

Formato del repechaje europeo para el Mundial 2026

El formato del repechaje europeo para el Mundial 2026 es directo y sin margen de error.

Los equipos se dividieron en cuatro rutas (A, B, C y D), cada una compuesta por cuatro selecciones. En cada ruta se disputaron semifinales y habrá una final a partido único.

Suecia y Polonia compartieron ruta con las selecciones de Ucrania y Albania.