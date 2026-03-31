Turquía venció a Kosovo para clasificar al Mundial 2026 este martes 31 de marzo, en una cerrada final del repechaje europeo.

Marcador: Kosovo 0-1 Turquía

¿Cómo quedó el repechaje Kosovo vs Turquía rumbo al Mundial 206?

Con marcador de 1-0 terminó el partido Kosovo vs Turquía, victoria a favor de la selección turca que volverá al Mundial de la FIFA en la edición 2026.

Así se dio el marcador en el tiempo regular entre Kosovo y Turquía:

Minuto 53: Kerem Aktürkoğlu le dio la clasificación a Turquía al Mundial 2026.

Selección de Turquía clasificó al Mundial 2026 (Visar Kryeziu / AP)

¿Qué grupo integrará Turquía en el Mundial 2026?

Turquía se ubicará en el Grupo D de Mundial 2026 junto a Australia, Paraguay y Estados Unidos, un grupo no tan complicado para la selección europea.

Turquía no actúa en el Mundial de la FIFA desde la edición de Corea/Japón 2002, en la que logró nada menos que el tercer puesto.

Y siendo claros, pese a llegar vía repechaje, Turquía será la favorita para ganar el Grupo D del Mundial 2026.

GRUPO D

Turquía

Australia

Paraguay

Estados Unidos

Las figuras de Turquía en el Mundial 2026

Arda Güler, Yildiz, Çalhanoglu o Aktürkoglu son las figuras de Turquía de cara al Mundial 2026, al que clasificaron en el repechaje europeo.

Y demostraron su temple en un ambiente hostil en Pristina y aunque no disparó a puerta en toda la primera parte, Turquía tuvo el peso de las ocasiones.

Dominio que confirmó hasta el minuto 53, cuando los turcos dibujaron una jugada efectiva. Recuperó Yüksek, Güler aceleró el ataque, Yildiz desbordó, Kökçü remató mordido y Aktürkoglu apareció en el segundo palo para empujar el 0-1.