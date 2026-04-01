Irak venció a Bolivia en la final del repechaje intercontinental para obtener su boleto al Mundial 2026.

Tras dejar en el camino a Bolivia, la selección de Irak se unirá al Grupo I del Mundial 2026, donde esperan Francia, Senegal y Noruega.

Marcador: Irak 2-1 Bolivia

¿Cómo quedó la final del repechaje Irak vs Bolivia para el Mundial 2026?

Irak derrotó 2-1 a Bolivia y se unirá al Grupo I del Mundial 2026.

Irak consigue el último boleto al Mundial 2026 tras derrotar a Bolivia. (Gustavo Valdez / MEXSPORT)

¿Contra quién jugará Irak en la fase de grupos del Mundial 2026?

La selección de Francia, Senegal y Noruega serán los rivales de Irak en la fase de grupos del Mundial 2026 tras superar el repechaje intercontinental.

Grupo I

Francia

Senegal

Noruega

Irak

Formato del repechaje intercontinental para el Mundial 2026

El formato del repechaje intercontinental para el Mundial 2026 es directo y sin margen de error.

Los equipos se dividieron en dos rutas (Llave 1 y Llave 2), cada una compuesta por tres selecciones.

En cada ruta se disputaron semifinales y una final a partido único.

Bolivia y Surinam compartieron ruta con la selección de Irak.

Los ganadores de cada ruta obtuvieron su boleto al Mundial, mientras que los perdedores quedaron eliminados.

¿Qué selecciones clasificaron al Mundial 2026 en los repechajes?

Suecia, Turquía, Chequia, Bosnia, Congo e Irak son las selecciones clasificadas al Mundial 2026.

Dichas escuadras lograron conseguir su boleto a la Copa Mundial de la FIFA tras ganar la final del repechaje europeo e intercontinental de sus respectivas llaves.