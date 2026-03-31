Chequia venció a Dinamarca por la vía de los penales en la final del repechaje europeo para obtener su boleto al Mundial 2026.

Tras dejar en el camino a Dinamarca, la selección de Chequia se unirá al Grupo A del Mundial 2026, donde esperan México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Marcador: Chequia 2(3)-2(1) Dinamarca

¿Cómo quedó la final del repechaje Chequia vs Dinamarca para el Mundial 2026?

Chequia derrotó 3-1 en penales a Dinamarca y se unirá al Grupo A del Mundial 2026.

¿Contra quién jugará Chequia en la fase de grupos del Mundial 2026?

La selección de México, Sudáfrica y Corea del Sur serán los rivales de Chequia en la fase de grupos del Mundial 2026 tras superar el repechaje europeo.

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

Chequia

Chequia elimina a Dinamarca y será el rival de México en el Mundial 2026. (quinto partido)

¿Cómo fue el formato del repechaje europeo para el Mundial 2026?

El formato del repechaje europeo para el Mundial 2026 fue directo y sin margen de error.

Los equipos se dividieron en cuatro rutas (A, B, C y D), cada una compuesta por cuatro selecciones.

En cada ruta se disputaron semifinales y una final a partido único.

Chequia superó a Irlanda y Dinamarca para conseguir su boleto al Mundial 2026.

¿Qué selecciones clasificaron al Mundial 2026 en los repechajes de la UEFA?

Suecia, Turquía, Chequia y Bosnia son las selecciones clasificadas al Mundial 2026.

Dichas escuadras lograron conseguir su boleto a la Copa Mundial de la FIFA tras ganar la final del repechaje europeo de sus respectivas llaves.