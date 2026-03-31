Chequia elimina a Dinamarca y será el rival de México en el Mundial 2026.

Chequia venció a Dinamarca por la vía de los penales en la final del repechaje europeo para obtener su boleto al Mundial 2026.
Tras dejar en el camino a Dinamarca, la selección de Chequia se unirá al Grupo A del Mundial 2026, donde esperan México, Sudáfrica y Corea del Sur.
- Marcador: Chequia 2(3)-2(1) Dinamarca
¿Cómo quedó la final del repechaje Chequia vs Dinamarca para el Mundial 2026?
Chequia derrotó 3-1 en penales a Dinamarca y se unirá al Grupo A del Mundial 2026.
¿Contra quién jugará Chequia en la fase de grupos del Mundial 2026?
La selección de México, Sudáfrica y Corea del Sur serán los rivales de Chequia en la fase de grupos del Mundial 2026 tras superar el repechaje europeo.
Grupo A
- México
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- Chequia
¿Cómo fue el formato del repechaje europeo para el Mundial 2026?
El formato del repechaje europeo para el Mundial 2026 fue directo y sin margen de error.
- Los equipos se dividieron en cuatro rutas (A, B, C y D), cada una compuesta por cuatro selecciones.
- En cada ruta se disputaron semifinales y una final a partido único.
Chequia superó a Irlanda y Dinamarca para conseguir su boleto al Mundial 2026.
¿Qué selecciones clasificaron al Mundial 2026 en los repechajes de la UEFA?
Suecia, Turquía, Chequia y Bosnia son las selecciones clasificadas al Mundial 2026.
Dichas escuadras lograron conseguir su boleto a la Copa Mundial de la FIFA tras ganar la final del repechaje europeo de sus respectivas llaves.