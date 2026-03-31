Congo venció a Jamaica en la final del repechaje intercontinental para obtener su boleto al Mundial 2026.

Tras dejar en el camino a Jamaica, la selección de Congo se unirá al Grupo K del Mundial 2026, donde esperan Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Marcador: Congo 1-0 Jamaica

¿Cómo quedó la final del repechaje Congo vs Jamaica para el Mundial 2026?

Congo derrotó 1-0 a Jamaica y se unirá al Grupo K del Mundial 2026.

Así fue la victoria del Congo contra Jamaica:

Minuto 100: Gol de Axel Tuanzebe

Congo derrota por la mínima a Jamaica y clasifica al Mundial 2026. (quinto partido)

¿Contra quién jugará Congo en la fase de grupos del Mundial 2026?

La selección de Portugal, Uzbekistán y Colombia serán los rivales de Congo en la fase de grupos del Mundial 2026 tras superar el repechaje intercontinental.

Grupo K

Portugal

Colombia

Uzbekistán

Congo

Formato del repechaje intercontinental para el Mundial 2026

El formato del repechaje intercontinental para el Mundial 2026 es directo y sin margen de error.

Los equipos se dividieron en dos rutas (Llave 1 y Llave 2), cada una compuesta por tres selecciones.

En cada ruta se disputaron semifinales y una final a partido único.

Jamaica y Nueva Caledonia compartieron ruta con la selección de República del Congo.

Los ganadores de cada ruta obtuvieron su boleto al Mundial, mientras que los perdedores quedaron eliminados.

¿Qué selecciones clasificaron al Mundial 2026 en los repechajes?

Suecia, Turquía, Chequia, Bosnia y Congo son las selecciones clasificadas al Mundial 2026.

Dichas escuadras lograron conseguir su boleto a la Copa Mundial de la FIFA tras ganar la final del repechaje europeo e intercontinental de sus respectivas llaves.