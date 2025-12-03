El Mundial de la FIFA llegará de nuevo a México en el 2026, donde la selección nacional será local; te contamos cuál sería el mejor grupo posible para el Tricolor según estadísticas y ranking FIFA.

Ser anfitrión de un Mundial ofrece grandes beneficios, sobre todo en la primera ronda, cuando el “destino” suele poner al local, en este caso México, en un grupo accesible para avanzar.

El mejor grupo posible para México en el Mundial 2026

El mejor grupo posible para México en el Mundial 2026 según estadísticas y ranking FIFA, estaría integrado por selecciones de las confederaciones asiática, africana y Oceanía.

Tres selecciones, que por solo su ranking FIFA, lucen como rivales sencillos para que México pueda clasificar en primer lugar del Grupo A.

Irán, Sudáfrica y Nueva Zelanda sería el grupo soñado para México en el Mundial 2026, y ninguno de ellos sería un peligro real para el Tricolor.

El mejor grupo posible para México en el Mundial 2026

México

Irán

Sudáfrica

Nueva Zelanda

¿Por qué sería el mejor grupo posible para México en el Mundial 2026?

El grupo integrado por Irán, Sudáfrica y Nueva Zelanda sería el mejor posible para México, empezando por el ranking FIFA que tienen esas selecciones.

Irán | Asia| 20 en ranking FIFA

Sudáfrica | África| 61 ranking FIFA

Nueva Zelanda | Oceanía | 86 ranking FIFA

Además, las estadísticas hacen ver muy sencillos a estos rivales para México.

Irán nunca ha pasado la fase de grupos en los Mundiales de 1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022. Suma 11 derrotas en 18 partidos.

Sudáfrica no ha superado tampoco la fase de grupos en los 3 Mundiales que ha disputado, incluido el de 2010, en el que fue anfitrión.

Con 2 Mundiales en su historia, Nueva Zelanda no ha clasificado a la siguiente ronda.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington, D.C, en Estados Unidos, una de las tres sedes del torneo, junto a México y Canadá.

En el sorteo del Mundial 2026 habrá seis selecciones desconocidas, ya que los cuatro ganadores de la repesca de la UEFA y los dos ganadores de la repesca surgirán en marzo de 2026.