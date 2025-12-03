Ser anfitrión en un Mundial de futbol de la FIFA otorga muchas ventajas al país elegido, y México lo ha experimentado ya en dos ocasiones, pero de cara al Mundial 2026, te compartimos cuál sería el “grupo de la muerte” para el Tricolor.

El “grupo de la muerte” es una posibilidad remota para las selecciones anfitrionas en un Mundial, pero en dado caso, si hay pelotones que serían complicados para México en la edición 2026.

El “grupo de la muerte” que podría tocarle a México: los escenarios más extremos para el Mundial 2026

La opción más cercana a lo que se pueden considerar el “grupo de la muerte” que le podría tocar a México en el Mundial 2026, estaría integrada por dos países europeos y un sudamericano.

Uruguay, doble campeón del mundo sería el país sudamericano que estaría en el “grupo de la muerte” que podría tocarle a México.

El Grupo A que encebeza México sería completado por las selecciones de Noruega e Italia, aunque en el caso de lo azzuri, aún deben clasificar al Mundial 2026 en el repechaje que se jugará en marzo próximo.

Noruega, con Erling Haaland como líder, sería una selección temible para México, en el llamado “grupo de la muerte” que le podría tocar al Tri en el Mundial 2026.

Grupo de la muerte

México

Uruguay

Noruega

Italia

El otro “grupo de la muerte” que podría tocarle a México en el Mundial 2026

Noruega repetiría en la otra opción de “grupo de la muerte” que podría tocarle a México en el Mundial 2026.

El otro “grupo de la muerte” destinado para México estaría completado por las selecciones de Croacia y Ghana.

Tres selecciones de gran nivel que no se achicarían ante la localía de México en el Mundial 2026, confirmándose como el “grupo de la muerte”.

Grupo de la muerte

México

Croacia

Noruega

Ghana

¿Cuándo conocerá México a sus rivales en el Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 en el que México podría quedar en el “grupo de la muerte”, se realizará el viernes 5 de diciembre en Washington, Estados Unidos.

México conocerá a sus rivales, y siendo realistas, es muy complicado que el “destino” lo coloque en el “grupo de la muerte” de la competencia.