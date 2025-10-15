Valtteri Bottas y Checo Pérez serán los dos pilotos con los que Cadillac debutará en la F1 en la temporada 2026, lo que aumentará a 11 las escuderías que competirán el próximo año.

Tanto Checo Pérez como Valtteri Bottas son pilotos con una basta experiencia en la F1, lo cual se convirtió en la razón principal por la que fueron fichados por Cadillac.

A pocos meses para que debuten con la escudería estadounidense, Bottas otorgó una entrevista en la que habló del piloto mexicano y de lo que espera de su trabajo en conjunto.

Fórmula 1: Valtteri Bottas elogia a Checo Pérez y augura gran dupla en Cadillac

En una entrevista para Crash.net., Valtteri Bottas lanzó varios elogios hacia Checo Pérez, con quien tendrá que trabajar en conjunto en su primer año en Cadillac, escudería que llegará por primera vez a la F1.

“Creo que él tiene tantas ganas como yo. Ha tenido un año diferente. Ha viajado menos que yo. Ha tenido tiempo de calidad con la familia, lo que a veces es bueno, una especie de reset. Pero lo está deseando", explicó Valtteri Bottas sobre Checo Pérez.

Respecto a lo que espera de su trabajo en conjunto comentó: “Creo que podemos trabajar muy bien juntos y que formaremos un buen equipo. Como dúo de pilotos, realmente podemos poner al equipo en primer lugar y eso es exactamente lo que el equipo necesita para los próximos años."

Además habló de la buena relación que han tenido: “Siempre ha sido amable conmigo. Siempre le he tenido respeto. Ha sido genial. Me parece alguien con quien se puede trabajar fácilmente, y yo lo soy. Así que debería funcionar bien”.

“Creo que lo más importante es trabajar juntos y realmente hacer avanzar al equipo juntos, y no perder demasiado tiempo peleando entre nosotros”, añadió.

“Creo que esa debería ser la prioridad y ambos lo entendemos. De todos modos, esperemos que podamos desafiarnos bien en la pista. Eso nos ayudará a los dos a mejorar y a llegar más lejos. Eso estaría bien”, finalizó.

Valtteri Bottas y Checo Pérez (Geert Vanden Wijngaert / AP)

¿Cuándo debutarán Valtteri Bottas y Checo Pérez con Cadillac?

Ya hay una fecha marcada en el calendario de la F1 para que Valtteri Bottas y Checo Pérez hagan su debut con Cadillac.

Ambos pilotos reaparecerán en el Gran Premio de Australia de la temporada 2026 de la F1, el cual está programado del 6 al 8 de marzo del próximo año.

De esta forma, los dos pilotos veteranos volverán a las pistas del Gran Circo para demostrar su calidad.