Christian Horner, exjefe de Checo Pérez en Red Bull, podría volver a la Fórmula 1 de la mano de una de las escuderías más importantes en la historia del deporte motor.

Recordemos que a mitad de la temporada 2025 de la Fórmula 1, Red Bull despidió a Christian Horner y ahora el expiloto podría negociar con cualquier escudería para volver al Gran Circo.

Aunque su última etapa estuvo rodeada de polémicas dentro y fuera de la pista, no podemos olvidar que Horner se ha convertido en uno de los hombres más exitosos en la F1 tras los 20 años con Red Bull,

Formula 1: Christian Horner ya tendría trabajo y sería en la escudería más importante de todas

De acuerdo con información compartida por F1insider.com, Ferrari podría abrirle las puertas a Christian Horner para que vuelva a la Fórmula 1.

No es un secreto que Ferrari pasa por uno de sus peores momentos y, tras el Gran Premio de Singapur, las cosas se pusieron más tensas. Esta situación podría llevar a la escudería a pensar en Christian Horner.

Según información de la fuente anteriormente mencionada, el presidente de Ferrari, John Elkann, consideraría darle salida a Fred Vasseur para que Christian Horner ocupe su puesto.

Sin embargo este movimiento luce complicado, ya que hace apenas unos meses Vasseur fue renovado con un contrato multianual con la escudería roja.

Dentro de El Cavallino Rampante la presión sigue creciendo, pues desde el 2007 no tienen un Campeón de Pilotos y desde el 2008 no ganan el Campeonato de Constructores.

El director de Red Bull, Christian Horner. (Carlos Perez Gallardo / AP)

¿Cuándo podría regresar Christian Horner a la Fórmula 1?

Luego de quedar totalmente fuera de Red Bull, Christian Horner podría regresar a la Fórmula 1 la próxima temporada y asumir un nuevo reto dentro de su carrera.

Esto podría suceder a mediados de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y, sin duda, se trataría de uno de los movimientos más llamativos dentro del Paddock.

El gran reto de Horner será ver si es capaz de replicar el éxito obtenido con Red Bull dentro de una escudería con recursos y pilotos diferentes.