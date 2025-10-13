Cadillac continúa moviendo piezas en la Fórmula 1 y, pese al reciente anuncio de Checo Pérez como su piloto, ya ha mostrado interés en sumar otro corredor a su alineación.

Aunque Checo Pérez sigue siendo parte fundamental en el inicio del proyecto de Cadillac, desde la escudería se ha revelado que se tiene un gusto particular por un piloto que actualmente se encuentra en la parrilla de la Fórmula 1.

Sin embargo, este interés no supondría un riesgo para Checo Pérez pues, junto a Valtteri Bottas, tiene su asiento asegurado para la temporada 2026.

Cadillac confirma interés por otro piloto de la Fórmula 1

Checo Pérez mantiene su lugar en la Fórmula 1 con Cadillac, pero la escudería ya analiza opciones para reforzar su plantilla de pilotos en un futuro.

Mario Andretti, asesor de Cadillac y que fue parte de la llegada de Checo Pérez a la escudería, señaló su interés en Charles Leclerc y no dudó en elogiar su capacidad sobre la pista.

“Es capaz de ganar carreras y, si tiene el coche, podría ganar un campeonato”, afirmó Andretti al hablar sobre el piloto monegasco, dejando claro que Leclerc sería una incorporación valiosa para Cadillac.

“Lo incorporaría al equipo mañana mismo, sin duda. Lo recibiría con los brazos abiertos. Necesitamos un par de años, tenemos que merecer un talento así”, agregó Andretti tomando en cuenta la juventud del proyecto.

Estas declaraciones surgen en medio de la crisis interna de Ferrari, en la que incluso el representante de Leclerc ha dicho que evalúan otras opciones en la Fórmula 1.

Cadillac confirma interés por Charles Leclerc (Captura de Pantalla)

¿Por cuántos años firmó Checo Pérez con Cadillac?

Checo Pérez aseguró su futuro inmediato en la Fórmula 1 al firmar un contrato de dos años con Cadillac, que incluirá una opción de extensión por un tercer año.

El acuerdo comenzará a partir de la temporada 2026, cuando Checo Pérez se suba al monoplaza de Cadillac, en la que será su primera aparición en la Fórmula 1.

El piloto considera esta etapa como su “último gran proyecto”, dejando entrever que su enfoque está en cerrar su carrera con un reto ambicioso y competitivo dentro del deporte motor.