Checo Pérez debutará con Cadillac en la temporada 2026 de la Fórmula 1, sin embargo, el piloto mexicano ya empieza a tener competencia dentro de su misma escudería.

Hace unas semanas, Cadillac anunció a Colton Herta como piloto de pruebas del equipo y, junto a Checo Pérez y Valtteri Bottas, serán de gran ayuda en el desarrollo del monoplaza.

Sin embargo, la escudería ya tendría planeado sumar a otro piloto estadounidense a sus filas de cara a su primer año en el Gran Circo.

Más competencia para Checo Pérez: Cadillac planea contratar a piloto estadounidense

Cadillac continúa ajustando su estructura de pilotos de cara a su debut en la Fórmula 1, donde Checo Pérez y Valtteri Bottas ya tienen asegurados los asientos principales.

Sin embargo, Cadillac aún plazas libres como piloto de reserva y han pensado en Jak Crawford, piloto estadounidense que actualmente compite en la Fórmula 2, para que complete la alineación.

Aunque Colton Herta también fue anunciado hace unos días, no logró reunir los puntos necesarios para obtener la Superlicencia de la FIA, un requisito indispensable para competir en la F1.

Ante esta situación, la escudería dirigió la mirada a Jak Crawford, quien se alinea a la idea del equipo de incorporar pilotos estadounidenses.

El fichaje de Crawford no será sencillo, ya que pertenece a Aston Martin y su traslado implicaría negociaciones complejas.

Aun así, la escudería estadounidense sigue determinada a fortalecer su plantilla local y garantizar que sus reservas cumplan con los estándares de la Fórmula 1.

¿Quién es Jak Crawford, piloto estadounidense que podría unirse a Cadillac?

Jak Crawford es un piloto estadounidense que se está consolidando en la Fórmula 2 y genera interés como posible piloto de reserva en la Fórmula 1 con Cadillac.

Con 169 puntos en la temporada, mantiene un duelo cercano con el líder, Leonardo Fornaroli, y sus actuaciones lo mantienen en el radar de equipos que buscan talento joven.

El estadounidense ha manifestado su intención de dar el salto a la Fórmula 1 en 2026, y su rendimiento en las próximas carreras será determinante para que esa oportunidad se concrete.