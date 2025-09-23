Después de varios días en lo que se hizo oficial su llegada a Cadillac, Checo Pérez ha puesto manos a la obra y ya se prepara de lleno para su regreso a la Fórmula 1.

Tras una temporada en la que se quedó sin asiento en la Fórmula 1, Checo Pérez encontró en Cadillac el proyecto ideal para volver a la máxima categoría del automovilismo.

Este martes 23 de septiembre, el piloto mexicano llegó a la fábrica de la escudería estadounidense, lo que marca oficialmente el inicio de su etapa con Cadillac y el arranque de una semana de mucho movimiento.

Sergio Pérez llega a la Fábrica de Cadillac para comenzar a trabajar con el simulador y a prepararse para sus tests de los próximos meses, de cara a la temporada 2026. pic.twitter.com/h1qZzRQrDl — 🏁【 Alerta F1 】🏁 (@AlertaF1) September 23, 2025

Checo Pérez inicia su preparación con Cadillac para su regreso a la Fórmula 1

A través de sus redes sociales, Cadillac compartió el momento exacto en el que Checo Pérez pisó por primera vez la fábrica de la escudería que hará su debut en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Checo Pérez pudo conocer a más miembros del equipo de Cadillac, quienes trabajan para darle un monoplaza que le permita debutar de buena forma en la Fórmula 1.

En palabras del piloto mexicano, su visita a la fábrica con sede en Charlotte le permitirá realizar algunas sesiones de simulador y conocer los procedimientos del trabajo técnico.

Días después viajará a Silverstone, donde se subirá a un Ferrari SF-23 que fue adquirido por la escudería estadounidense debido a que todavía no está listo su propio monoplaza.

“Para mí, es muy importante manejar este año, especialmente para el cuello, para que mi cuerpo se adapte otra vez a lo que va a ocurrir en 2026. Voy a entrenar en el simulador, y luego probaré un auto de F1″, mencionó Checo en una conferencia reciente.

¿Cuándo debutará Checo Pérez con Cadillac?

Checo Pérez iniciará esta misma semana su preparación para el debut con Cadillac en la temporada 2026 de la Fórmula 1, sin embargo, para verlo correr en una carrera oficial habrá que esperar más tiempo.

El Gran Premio de Australia de la temporada 2026, que se disputará del 6 al 8 de marzo, podría ser el escenario que verá el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1.