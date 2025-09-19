Previo al duelo entre Dodgers y Phillies donde Checo Pérez hizo el lanzamiento de la primera bola, estuvo presente el CEO de Cadillac, Dan Towriss, quien reveló cómo convenció al piloto mexicano para que se uniera a la nueva escudería de la Fórmula 1.

El CEO de Cadillac explicó que el proyecto de la Fórmula 1 representa un reto único al tratarse de la onceava escudería, la cuál busca construir una estructura desde cero con Checo Pérez.

“Estamos emocionados de traer a un piloto con experiencia. En Checo tenemos talento, trayectoria y un historial probado, cualidades necesarias para consolidar la química de un grupo de trabajo que por primera vez estará junto”, indicó el CEO de Cadillac.

“La luz volvió a sus ojos”: CEO de Cadillac revela cómo convenció a Checo Pérez

El CEO de Cadillac, Dan Towriss, reveló cómo se dio el encuentro con Checo Pérez para que tanto ellos como escudería y el piloto mexicano estuvieran convencidos de que querían trabajar juntos en la Fórmula 1.

“Tuvimos una reunión en Londres. Una reunión secreta, nadie estaba cerca, no había cámaras, ni medios de comunicación. Ahí pudimos conocernos. Para mí, esa experiencia definió todo. Y desde el punto de vista de Checo, lo que él podría decirte, es que vio apoyo en el equipo para él quizá de una forma en la que no había tenido antes. La luz volvió a sus ojos. Ambos salimos de esa reunión pensando que esta es la oportunidad correcta. No diría que fue fácil, pero sí que fue ‘amor a primera vista’”, explicó el CEO de Cadillac sobre si fue fácil convencer a Checo Pérez.

Sobre el presente de Checo Pérez, destacó la experiencia y compromiso con él mismo, pues señaló que el piloto mexicano siempre está concentrado en sus objetivos.

“Su ética de trabajo es clara. Lo vi en el simulador en el clubhouse y superó todos los tiempos de los jugadores de los Dodgers. Está concentrado en el gimnasio, en ponerse en forma y en lo que viene. Estaremos en Charlotte en el GM Tech Center y después viajará a Silverstone para trabajar con el equipo de Fórmula 1”, detalló el CEO de Cadillac.

CEO de Cadillac destaca pasión de los mexicanos que apoyan a Checo Pérez

Por otro lado, el CEO de Cadillac, Dan Towriss, resaltó el impacto global del piloto mexicano y la pasión de los seguidores de Checo Pérez.

“He tenido aficionados que se me acercan en distintas partes del mundo para decirme que son fans de Checo y que son de México. Eso refleja lo internacional de su base de seguidores y lo agradecemos enormemente”.

Asimismo, agradeció que ahora que Checo Pérez está en esta nueva escudería, harán todo lo posible para dar los mejores resultados en la Fórmula 1.