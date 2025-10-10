El Gran Premio de México 2025 se acerca y la gran incógnita sigue siendo la participación de Checo Pérez, quien hace unos meses firmó con Cadillac su regreso a la Fórmula 1.

Checo Pérez se ha convertido en uno de los principales atractivos del Gran Premio de México, pues se trata de su carrera en casa en la que miles de aficionados se reúnen para apoyarlo.

Sin embargo, la edición de este 2025 presentará un escenario distinto pues el piloto mexicano no competirá en la categoría.

¿Checo Pérez estará en el Gran Premio de México 2025?

Aunque aún no se cuenta con una confirmación oficial, diversos reportes señalan que Checo Pérez podría estar presente en el Gran Premio de México 2025.

Al no tener asiento para esta temporada, Checo Pérez no podrá competir como piloto, sin embargo, podría ser embajador de Cadillac en el Gran Premio de México 2025.

Aprovechando su perfil para atraer la atención de los aficionados y medios, su sola presencia ya elevaría el interés mediático del evento.

Durante el fin de semana, se espera que Pérez participe en entrevistas en las que podría dar más detalles sobre su regreso a la F1 en la temporada 2026.

Además, la agenda del piloto mexicano también podría incluir la convivencia con fans y el reencuentro con algunos de sus colegas en el paddock.

Incluso, hace unos meses Max Verstappen habló sobre la posibilidad de regalarle a Checo uno de sus cascos durante el fin de semana en México.

Checo Pérez en el Gran Premio de México (MexSport via Paddocker / MexSport via Paddocker)

¿Cuándo será el Gran Premio de México 2025?

El Gran Premio de México 2025 se llevará a cabo del viernes 24 al domingo 26 de octubre, marcando otro fin de semana intenso de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El Gran Premio de México 2025 se desarrollará en tres jornadas, comenzando con las prácticas el viernes, seguidas de la clasificación el sábado y culminando con la carrera el domingo.

Los fans deberán de esperar un poco más para sabes si Checo Pérez será uno de los invitados especiales para uno de los fines de semana más esperados del calendario.