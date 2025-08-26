Checo Pérez fue anunciado oficialmente como piloto de Cadillac, por lo que su regreso a la Fórmula 1 es inminente para 2026, ahora con la escudería estadounidense y con Valtteri Bottas como su nuevo compañero.

Checo Pérez y Valtteri Bottas serán compañeros por primera vez en la Fórmula 1, por lo que se espera que ambos pilotos hagan una buena mancuerna en la máxima categoría del automovilismo.

Tanto Checo Pérez como su compañero Valtteri Botas suman un total de 527 participaciones y 16 victorias en Grandes Premios de la Fórmula 1.

¿Quién es Valtteri Bottas? El nuevo compañero de Checo Pérez en su regreso a F1 con Cadillac

Valtteri Botas, el nuevo compañero de Checo Pérez en Cadillac para la F1, nació el 28 de agosto de 1989 en Nastola, Finlandia. Hizo su debut en la máxima categoría del automovilismo con Williams en 2013, temporada en la que logró sus primeros puntos y donde comenzó a forjar su nombre como piloto.

Gracias a su buen rendimiento con Williams y conseguir 411 puntos a lo largo de cuatro años, Valtteri Bottas fichó por Mercedes en 2017, escudería en la que se mantuvo hasta 2021 y logró dos subcampeonatos mundiales en 2019 y 2020, así como 58 podios y 10 victorias.

Posteriormente, Valtteri Bottas defendió a la escudería de Alfa Romeo entre 2022 y 2023 para después cambiarse a Sauber en 2024, año en el que tuvo una baja en su rendimiento.

¿Qué edad tiene Valtteri Bottas?

Valtteri Bottas nació el 28 de agosto de 1989, por lo que actualmente tiene 36 años de edad.

¿Quién es la pareja de Valtteri Botas?

Desde el año 2020 a la fecha, la pareja de Valtteri Botas es Tiffany Cromwell, quien es una ciclista profesional australiana.

¿Valtteri Bottas tiene hijos?

Valtteri Bottas se divorció de su exesposa, Emilia Pikkarainen, sin embargo, no existe información oficial de que tenga hijos o los haya tenido con su expareja.

¿Qué signo zodiacal es Valtteri Bottas?

Valtteri Bottas nació el 28 de agosto de 1989, por lo que su signo zodiacal es Virgo.

Números de Valtteri Bottas en la Fórmula 1

El nuevo compañero de Checo Pérez, Valtteri Bottas tiene una larga trayectoria en la Fórmula 1 y desde su debut a la fecha tiene varios números que lo respaldan como un piloto con experiencia.

Valtteri Bottas tiene un total de 5 campeonatos de constructores, 2 subcampeonatos de pilotos, 67 podios, 20 poles position y 10 victorias.