El 2026 ha traído novedades dentro de Cadillac, equipo con el que Checo Pérez regresará a la Fórmula 1, pues la escudería anunció la llegada de un nuevo piloto.

Aunque desde hace varios meses el Cadillac anunció que Checo Pérez y Valtteri Bottas serán sus pilotos principales, el nuevo equipo de la Fórmula 1 aún tenía pendiente por anunciar a su piloto de reserva.

La escudería eligió al piloto chino Guanyu Zhou para ocupar ese rol y ahora solo queda esperar para que inicien los test de pretemporada.

Cadillac anuncia a nuevo piloto para la temporada 2026

A través de sus redes sociales, Cadillac anunció la llegada de Guanyu Zhou, piloto que hace unos días quedó libre tras su salida de Ferrari y que ahora será compañero de Checo Pérez.

Al igual que Checo Pérez y Valtteri Bottas, Guanyu Zhou se quedó sin asiento para la temporada 2025, pero con la llegada de Cadillac, el piloto chino podrá seguir dentro del entorno de la Fórmula 1.

La principal función del ex de Ferrari será otorgarle información valiosa al equipo con sesiones de simulador y estar listo por si en algún momento es necesario sustituir a uno de los pilotos principales.

Con este movimiento, la escudería estadounidense sigue dejando claro que valora la experiencia que han tenido los pilotos en la F1 y los ve como parte fundamental para formar las bases de su proyecto.

Together, we build 🚀 pic.twitter.com/nSGZ539Jgs — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 5, 2026

¿Quién es Guanyu Zhou, nuevo piloto de Cadillac?

Nacido el 30 de mayo de 1999, Guanyu Zhou es un piloto chino que ahora vivirá una nueva etapa al ser presentado como piloto de reserva con Cadillac.

Entre sus principales logros en el automovilismo está su coronación en el Campeonato Asiático de la F3 y su tercer lugar en la Fórmula 2 en 2021.

Su llegada a la Fórmula 1 se dio en 2022 con Alfa Romeo, pero en 2024 se quedaría sin asiento y se volvería piloto de reserva con Ferrari en 2025.