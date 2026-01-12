Xabi Alonso es una figura legendaria del fútbol a nivel mundial; sin embargo, tras siete meses de haber estado dirigiendo al Real Madrid, se dio a conocer que Xabi dejó el cargo. Aquí te contamos de qué se trata.

¿Quién es Xabi Alonso?

Xabier “Xabi” Alonso Olano es un exfutbolista profesional y entrenador de fútbol español, reconocido por ser uno de los mejores mediocampistas de su generación. Tras una carrera destacada como jugador, se convirtió en director técnico en clubes europeos, dirigiendo al Bayer Leverkusen y el Real Madrid en LaLiga.

¿Qué edad tiene Xabi Alonso?

Xabi Alonso nació el 25 de noviembre de 1981 en Tolosa, España, por lo que actualmente tiene 44 años.

¿Xabi Alonso tiene esposa?

Sí, desde el 2009, Xabi Alonso está casado con Nagore Aranburu, con quien mantiene una relación y vida familiar alejada de los medios de comunicación.

Tras siete meses de haber firmado su contrato como DT del Real Madrid, Xabi Alonso deja el cargo (Ig: @xabialonso)

¿Qué signo zodiacal es Xabi Alonso?

Al haber nacido el 25 de noviembre, Xabi Alonso es Sagitario, signo de fuego que es reconocido por su optimismo, energía y expansión a nuevas aventuras.

¿Xabi Alonso tiene hijos?

Sí, junto a su esposa, Xabi Alonso tiene tres hijos: un varón y dos mujeres, con quienes ha aparecido en eventos importantes relacionados con el fútbol.

¿Qué estudió Xabi Alonso?

No hay información pública sobre los estudios universitarios de Xabi Alonso; sin embargo, su preparación estuvo enfocada en el fútbol desde su juventud, primero como jugador y después completando cursos para convertirse en director técnico, obteniendo la licencia UEFA Pro, que es la certificación máxima para entrenadores en Europa.

¿En qué ha trabajado Xabi Alonso?

A lo largo de su carrera, Xabi Alonso se ha dedicado a construir una carrera de élite como mediocampista y como entrenador: