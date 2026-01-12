Xabi Alonso fue despedido como entrenador del Real Madrid y Álvaro Arbeloa fue anunciado como su sucesor en el primer equipo, sin embargo, ya surgieron nombres sobre quiénes podrían ser los candidatos top para tomar el banquillo merengue.

No obstante, el nombre de Álvaro Arbeloa suena con fuerza pues ha sido entrenador del Real Madrid Castilla desde junio de 2025 y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del conjunto blanco desde el 2020.

Además, como futbolista formó parte de una de las etapas más exitosas del conjunto merengue, ya que defendió la camiseta entre 2009 y 2016, y ganó 8 campeonatos, sin embargo, como DT no cuenta con tanta experiencia, por lo que es probable que el club busque un candidato top.

¿Quiénes son los candidatos top para suceder a Xabi Alonso en el Real Madrid?

Tras el despido de Xabi Alonso, y pese a que el Real Madrid ya anunció a Álvaro Arbeloa como entrenador, empezaron a surgir nombres como candidatos top para tomar las riendas del equipo merengue.

Uno de ellos e Jürgen Klopp, quien se alejó de los banquillos tras poner fin a su destacada etapa de nueve años en el Liverpool en el verano de 2024 y asumió el rol de jefe global de fútbol del Grupo Red Bull, pero su nombre prácticamente podría ser un bombazo para el Real Madrid.

Otro es Zinedine Zidane, quien fue uno de los entrenadores más emblemáticos que han pasado por el Bernabéu y además mantiene una gran relación con Florentino Pérez. El DT logró tres Champions League consecutivas durante su primera etapa como entrenador.

Santiago Solari, otro entrenador que ya ha dirigido al equipo blanco y que además consiguió un título con el Real Madrid, el entonces Mundial de Clubes, ahora conocido como Copa Intercontinental.

DT’s que podrían estar en la órbita del Real Madrid

Otros nombres que han surgido para dirigir al Real Madrid han sido: