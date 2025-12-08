La novela entre Vinícius Jr y el Real Madrid parece que no tiene fin, pues parece que el jugador brasileño no seguirá con el conjunto merengue y su futuro apunta a Arabia Saudita.

Hace unos meses, específicamente en Julio, el Al-Ahli de Arabia Saudita estaba ofertando 350 millones de euros por Vinícius Jr, además se reportaba un contrato de hasta 1000 millones de euros por cinco años, incluidos bonos y derechos de imagen.

Aunque en su momento, el futbolista brasileño expresó su deseo de seguir en el Real Madrid, las negociaciones para renovar su contrato, que expira en 2027, se estancaron y el jugador no ha firmado.

Real Madrid se harta de Vinícius Jr y su futuro apunta a Arabia Saudita

De acuerdo con Football Insider, Vinícius Jr se marcharía a Arabia Saudita si es que el brasileño decide abandonar el Real Madrid, pues pese a que la Premier League sería otra opción para el jugador, la realidad es que no es opción para ningún club.

“Los clubes de la Premier League no están interesados ​​en su actitud y el drama que lo persigue. Ese nivel de drama no vale el enorme coste y la disrupción que supone para el equipo”, reveló la fuente antes mencionada sobre Vinícius Jr.

Reportes indican que el futbolista no ha cerrado completamente la puerta a un futuro en Arabia Saudita y aunque en su momento tenía la intención de renovar con el Real Madrid, la realidad es que la mala relación que existe con el DT Xabi Alonso lo llevarían a salir del conjunto merengue.

Habrá que esperar cuál es la decisión final de Vinícius Jr para conocer si su futuro estará en la Casa Blanca o partirá al futbol de Arabia Saudita.

Vinícius Jr tuvo un altercado con Xabi Alonso en el Clásico Español

El más reciente caso de la inconformidad de Vinícius Jr en el Real Madrid fue en el último Clásico de LaLiga ante el FC Barcelona cuando fue sustituido por Xabi Alonso y el jugador molesto se fue a los vestidores.

Posteriormente, Vinícius Jr ofreció disculpas ante su gran desplante en el Real Madrid: “Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente”, indicó.