Real Madrid anunció la salida de Xabi Alonso como entrenador del cuadro merengue, esto, tras la derrota ante el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España.

“El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo”. Real Madrid

Fue a través de un comunicado que el Real Madrid hizo oficial la salida de Xabi Alonso tras varias derrotas acompañadas de eventos polémicos.

Real Madrid despide a Xabi Alonso tras fracasar en la Supercopa de España

En el documento, el Real Madrid agradeció a Xabi Alonso y afirmó que el club merengue siempre será su casa.

“Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El <b>Real Madrid</b> siempre será su casa”. Real Madrid

“Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas”, añadió el equipo blanco.

Xabi Alonso menospreció la Supercopa de España tras perder ante el FC Barcelona

El 11 de enero de 2026, el Real Madrid perdió la Supercopa de España ante el FC Barcelona por un marcador de 3-2, gracias a un doblete de Raphinha y uno más de Robert Lewandowski, lo que seguramente desató el despido de Xabi Alonso.

Y es que posterior al encuentro entre Real Madrid y el FC Barcelona, Xabi Alonso menospreció el certamen, pese a que valoró el juego que hizo Vinícius Jr, jugador con el que también tuvo roces dentro de la plantilla.