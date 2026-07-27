Chivas tomó una decisión que dará de qué hablar de cara al All-Star Game entre la Liga MX y la MLS.

Chivas no cederá a la mayoría de los futbolistas que habían sido considerados para el All-Star Game, ya que priorizará su preparación para el compromiso de la Jornada 3 del Apertura 2026 frente al Puebla.

De acuerdo con información confirmada por ESPN, la directiva rojiblanca consiguió mantener a varios de sus jugadores concentrados con el primer equipo para que continúen trabajando durante toda la semana en Verde Valle y viajen el próximo jueves rumbo a Puebla, donde enfrentarán a La Franja el viernes 31 de julio en el Estadio Cuauhtémoc.

¿Quiénes son los futbolistas de Chivas que no asistirán al All-Star Game?

Entre los futbolistas que no asistirán al All-Star Game se encuentran Armando “Hormiga” González, Brian Gutiérrez, Santiago Sandoval, Bryan González y Richy Ledezma, luego de que el club solicitara que no fueran considerados para el encuentro frente a las figuras de la MLS.

Los únicos representantes de Chivas que sí viajarán para formar parte del equipo de la Liga MX serán Luis Gabriel Rey y Kevin Castañeda, quienes estarán disponibles para el evento programado el 29 de julio.

Chivas sorprende y no prestará a sus jugadores para el All-Star Game. (Luis Fernando Toris / MEXSPORT)

¿Por qué Chivas no quiso prestar a sus jugadores para el All-Star Game?

La principal razón detrás de la decisión es el calendario, ya que la cercanía entre el All-Star Game y el duelo ante Puebla habría reducido considerablemente el tiempo de recuperación, traslado y preparación de los futbolistas.

Por ello, el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito, en conjunto con la directiva de Chivas, optó por priorizar la competencia en la Liga MX.