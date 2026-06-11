María José pidió a los mexicanos solidaridad y paciencia rumbo al Mundial 2026 ante el descontento de los ciudadanos.

El jueves 11 de junio inicia el Mundial 2026 y se realizará la inauguración en la CDMX en medio de un descontento social.

María José pide paciencia y solidaridad rumbo al Mundial 2026

María José formó parte del evento musical México Vibra, donde se tomó unos minutos para atender a los medios y hacer una petición a los ciudadanos.

La cantante reveló que cantaría con mariachi en México Vibra y también hizo una solicitud a los mexicanos con el inicio del Mundial 2026.

“Por favor, empatía, paciencia, amor, amor, amor. Yo de verdad espero, es difícil ahorita en el país, estamos viviendo cosas muy difíciles”, expresó María José.

María José (Instagram | @la)

Asimismo, la cantante expresó que los extranjeros no tenían idea de lo que vivía México , pero esperaba que los ciudadanos les brindaran amor, respeto y empatía: “que todos sean apapachados”.

México Vibra es el inicio de la fiesta del Mundial 2026 en la CDMX

El concierto México Vibra se convirtió en un deleite musical previo a la inauguración del Mundial 2026.

El martes 9 y miércoles 10 de junio se celebró México Vibra en el Auditorio Nacional, donde se presentaron artistas como:

Alejandro Fernández, de 55 años de edad

Manuel Mijares, de 68 años de edad

Lucero, de 56 años de edad

Carlos Rivera, de 40 años de edad

Emmanuel, de 71 años de edad

Carla Morrison, de 39 años de edad

Los Ángeles Azules

Banda El Recodo

María José fue parte de esta festividad donde se plasmó la música mexicana y se retomaron temas conocido como “El Rey” y “Volver, volver”.