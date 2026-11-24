La Champions League continúa con su Jornada 5 y el partido Shakhtar vs Fenerbahce es parte de ella. Miércoles 25 de noviembre a las 14 horas por FOX One.
- Partido: Shakhtar vs Fenerbahce
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 25 de noviembre
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Stamford Bridge
- Transmisión: FOX One
Shakhtar vs Fenerbahce: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?
El miércoles 25 de noviembre de 2026 es el partido de la Jornada 5 de la Champions League: Shakhtar vs Fenerbahce.
Shakhtar vs Fenerbahce: ¿A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?
El partido de la Champions League, Shakhtar vs Fenerbahce iniciará en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de FOX One.
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- Partido: Shakhtar vs Fenerbahce
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 25 de noviembre
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Stamford Bridge
- Transmisión: FOX One
¿Cómo van Shakhtar y Fenerbahce en la Champions League?
El Shakhtar ocupa la posición 21 de la Champions Leagues con 4 puntos, por lo que necesita ganar en casa para mejorar su cosecha de unidades.
El Fenerbahce acumula 5 puntos en el lugar 19 la Champions League, luego de cuatro jornadas disputadas.