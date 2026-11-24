La Champions League continúa con su Jornada 5 y el partido Shakhtar vs Fenerbahce es parte de ella. Miércoles 25 de noviembre a las 14 horas por FOX One.

Partido: Shakhtar vs Fenerbahce

Fase: Jornada 5

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 25 de noviembre

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Stamford Bridge

Transmisión: FOX One

Shakhtar busca su segunda victoria en la Champions League (Kirsty Wigglesworth / AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Shakhtar vs Fenerbahce: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?

El miércoles 25 de noviembre de 2026 es el partido de la Jornada 5 de la Champions League: Shakhtar vs Fenerbahce.

Shakhtar vs Fenerbahce: ¿A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?

El partido de la Champions League, Shakhtar vs Fenerbahce iniciará en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de FOX One.

Partido: Shakhtar vs Fenerbahce

Fase: Jornada 5

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 25 de noviembre

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Stamford Bridge

Transmisión: FOX One

Fenerbahce sorprendió al Liverpool en la Jornada 4 de Champions League. (Khalil Hamra / AP Photo/Khalil Hamra)

¿Cómo van Shakhtar y Fenerbahce en la Champions League?

El Shakhtar ocupa la posición 21 de la Champions Leagues con 4 puntos, por lo que necesita ganar en casa para mejorar su cosecha de unidades.

El Fenerbahce acumula 5 puntos en el lugar 19 la Champions League, luego de cuatro jornadas disputadas.