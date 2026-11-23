Manchester City vs Napoli chocan en la Jornada 5 de la Champions League. Martes 24 de noviembre a las 14 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.
- Partido: Manchester City vs Napoli
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 24 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Etihad Stadium
- Transmisión: Fox One o HBO Max
Manchester City vs Napoli: Día y hora del partido de la Jornada 5 de la Champions League
Será el martes 24 de noviembre de 2026 que se disputará el Manchester City vs Napoli en la Jornada 5 de la Champions League.
Manchester City vs Napoli: Hora del partido de la Jornada 5 de la Champions League
A partir de las 14 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Manchester City vs Napoli, de la Jornada 5 de la Champions League.
Manchester City vs Napoli: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?
El partido Manchester City vs Napoli podrá verse a través de Fox One o HBO Max, en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México.
- Partido: Manchester City vs Napoli
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 24 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Etihad Stadium
- Transmisión: Fox One o HBO Max