Shakhtar vs Sporting se midieron el martes 3 de noviembre en la Jornada 4 de la Champions League, con resultado de 0-1.
Nueve partidos se jugaron en el cierre de la Jornada 4 de la Champions League, y uno de ellos enfrentó al Shakhtar vs Sporting.
Ahora, Shakhtar suma 4 puntos y es el décimo octavo lugar de la fase de liga; mientras que Sporting se ubica en el lugar 5 con 9 unidades logradas.
Marcador del partido: Shakhtar 0-1 Sporting.
Shakhtar vs Sporting: así se definió el partido de la Champions League
El partido Shakhtar vs Sporting de la Jornada 4de la Champions League,
Así fueron los goles del partido Galatasaray vs Stuttgart:
- Minuto 59: Gol de Issa Doumbia (Sporting)
¿Cuándo vuelven a jugar Shakhtar y Sporting en la Champions League?
Shakhtar y Sporting regresarán a jugar en la Jornada 5 de la Champions League, que inicia el martes 24 de noviembre.
Shakhtar recibe al Fenerbahce el 25 de noviembre, mientras que Sporting recibe al Manchester United el 25 del mismo mes.