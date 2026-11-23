Arsenal vs Borussia Dortmund juegan en la Jornada 5 de la Champions League. Martes 24 de noviembre a las 14 horas por FOX One.
- Partido: Arsenal vs Borussia Dortmund
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 24 de noviembre
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Emirates Stadium
- Transmisión: FOX One
Arsenal vs Borussia Dortmund: ¿A qué hora será el partido de la Jornada 5 de la Champions League?
El partido Arsenal vs Borussia Dortmund iniciará en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México.
Arsenal vs Borussia Dortmund: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?
El martes 24 de noviembre de 2026 es el partido de la Jornada 5 de la Champions League: Arsenal vs Borussia Dortmund.
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Arsenal vs Borussia Dortmund: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?
El partido Arsenal vs Borussia Dortmund podrá verse a través de la señal de FOX One.
- Partido: Arsenal vs Borussia Dortmund
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 24 de noviembre
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Emirates Stadium
- Transmisión: FOX One
¿Cómo van Arsenal y Borussia Dortmund en la Champions League?
Arsenal suma 10 puntos en el tercer lugar general de la Champions League, luego de cuatro jornadas disputadas.
Borussia Dortmund tiene 9 puntos en la posición 12 del máximo torneo de clubes de Europa.