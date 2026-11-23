Arsenal vs Borussia Dortmund juegan en la Jornada 5 de la Champions League. Martes 24 de noviembre a las 14 horas por FOX One.

Partido: Arsenal vs Borussia Dortmund

Fase: Jornada 5

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 24 de noviembre

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Emirates Stadium

Transmisión: FOX One

Arsenal llega en buen momento a la Jornada 5 de Champions League. (Kirsty Wigglesworth / AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Arsenal vs Borussia Dortmund: ¿A qué hora será el partido de la Jornada 5 de la Champions League?

El partido Arsenal vs Borussia Dortmund iniciará en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México.

Arsenal vs Borussia Dortmund: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?

El martes 24 de noviembre de 2026 es el partido de la Jornada 5 de la Champions League: Arsenal vs Borussia Dortmund.

Arsenal vs Borussia Dortmund: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?

El partido Arsenal vs Borussia Dortmund podrá verse a través de la señal de FOX One.

Partido: Arsenal vs Borussia Dortmund

Fase: Jornada 5

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 24 de noviembre

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Emirates Stadium

Transmisión: FOX One

¿Cómo van Arsenal y Borussia Dortmund en la Champions League?

Arsenal suma 10 puntos en el tercer lugar general de la Champions League, luego de cuatro jornadas disputadas.

Borussia Dortmund tiene 9 puntos en la posición 12 del máximo torneo de clubes de Europa.