Leipzig vs Lens chocan en la Jornada 5 de la Champions League. Martes 24 de noviembre a las 14 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.
- Partido: Leipzig vs Lens
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 24 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Red Bull Arena
- Transmisión: Fox One o HBO Max
Leipzig vs Lens: Día y hora del partido de la Jornada 5 de la Champions League
Será el martes 24 de noviembre de 2026 que se disputará el Leipzig vs Lens en la Jornada 5 de la Champions League.
Leipzig vs Lens: Hora del partido de la Jornada 5 de la Champions League
A partir de las 14 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Leipzig vs Lens, de la Jornada 5 de la Champions League.
Leipzig vs Lens: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?
El partido Leipzig vs Lens podrá verse a través de Fox One o HBO Max, en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México.
- Partido: Leipzig vs Lens
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 24 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Red Bull Arena
- Transmisión: Fox One o HBO Max