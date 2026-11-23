Leipzig vs Lens chocan en la Jornada 5 de la Champions League. Martes 24 de noviembre a las 14 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.

Partido: Leipzig vs Lens

Fase: Jornada 5

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 24 de noviembre de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Red Bull Arena

Transmisión: Fox One o HBO Max

Leipzig vs Lens: Día y hora del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Será el martes 24 de noviembre de 2026 que se disputará el Leipzig vs Lens en la Jornada 5 de la Champions League.

Leipzig vs Lens: Hora del partido de la Jornada 5 de la Champions League

A partir de las 14 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Leipzig vs Lens, de la Jornada 5 de la Champions League.

Leipzig vs Lens: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?

El partido Leipzig vs Lens podrá verse a través de Fox One o HBO Max, en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México.