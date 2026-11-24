Slavia Praga vs Villarreal chocan en la Jornada 5 de la Champions League. Miércoles 25 de noviembre a las 11:45 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.

Partido: Slavia Praga vs Villarreal

Fase: Jornada 5

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 25 de noviembre de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Fortuna Arena

Transmisión: Fox One o HBO Max

Slavia Praga vs Villarreal: Día y hora del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Será el miércoles 25 de noviembre de 2026 que se disputará el Slavia Praga vs Villarreal en la Jornada 5 de la Champions League.

Slavia Praga vs Villarreal: Hora del partido de la Jornada 5 de la Champions League

A partir de las 14 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Slavia Praga vs Villarreal, de la Jornada 5 de la Champions League.

Slavia Praga vs Villarreal: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?

El partido Slavia Praga vs Villarreal podrá verse a través de Fox One o HBO Max, en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México.