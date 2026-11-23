Real Madrid vs PSV se enfrentan en la Jornada 5 de la Champions League. Martes 24 de noviembre a las 14 horas por HBO Max.

Partido: Real Madrid vs PSV

Fase: Jornada 5

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 24 de noviembre

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: HBO Max

Real Madrid es uno de los equipos invictos en la Champions League (Joan Monfort / AP Photo/Joan Monfort)

Real Madrid vs PSV: ¿A qué hora será el partido de la Jornada 5 de la Champions League?

El partido Real Madrid vs PSV iniciará en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México.

Real Madrid vs PSV: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?

El martes 24 de noviembre de 2026 es el partido de la Jornada 5 de la Champions League: Real Madrid vs PSV.

Real Madrid vs PSV: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?

El partido Real Madrid vs PSV podrá verse a través de la señal de HBO Max.

Partido: Real Madrid vs PSV

Fase: Jornada 5

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 24 de noviembre

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: HBO Max

¿Cómo van Real Madrid y PSV en la Champions League?

El Real Madrid suma 12 puntos empatado en el primer lugar general de la Champions League con PSG, luego de cuatro jornadas disputadas.

PSV tiene 4 puntos en la posición 24 del máximo torneo de clubes de Europa.