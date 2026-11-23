Real Madrid vs PSV se enfrentan en la Jornada 5 de la Champions League. Martes 24 de noviembre a las 14 horas por HBO Max.
- Partido: Real Madrid vs PSV
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 24 de noviembre
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: HBO Max
Real Madrid vs PSV: ¿A qué hora será el partido de la Jornada 5 de la Champions League?
El partido Real Madrid vs PSV iniciará en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México.
Real Madrid vs PSV: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?
El martes 24 de noviembre de 2026 es el partido de la Jornada 5 de la Champions League: Real Madrid vs PSV.
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Real Madrid vs PSV: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?
El partido Real Madrid vs PSV podrá verse a través de la señal de HBO Max.
- Partido: Real Madrid vs PSV
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 24 de noviembre
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Santiago Bernabéu
- Transmisión: HBO Max
¿Cómo van Real Madrid y PSV en la Champions League?
El Real Madrid suma 12 puntos empatado en el primer lugar general de la Champions League con PSG, luego de cuatro jornadas disputadas.
PSV tiene 4 puntos en la posición 24 del máximo torneo de clubes de Europa.