Feyenoord vs Porto chocan en la Jornada 5 de la Champions League. Martes 24 de noviembre a las 14 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.

Partido: Feyenoord vs Porto

Fase: Jornada 5

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 24 de noviembre de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Stadion Feijenoord

Transmisión: Fox One o HBO Max

Feyenoord vs Porto: Día y hora del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Será el martes 24 de noviembre de 2026 que se disputará el Feyenoord vs Porto en la Jornada 5 de la Champions League.

Feyenoord vs Porto: Hora del partido de la Jornada 5 de la Champions League

A partir de las 14 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Feyenoord vs Porto, de la Jornada 5 de la Champions League.

Feyenoord vs Porto: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?

El partido Feyenoord vs Porto podrá verse a través de Fox One o HBO Max, en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México.